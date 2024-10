Les entreprises allemandes sont de plus en plus la cible d'acquisitions

Au milieu du déclin économique de l'Allemagne, les investisseurs étrangers manifestent un intérêt croissant pour l'acquisition d'entreprises locales. Si les pouvoirs politiques souhaitent éviter le transfert de substance vers d'autres territoires, ils doivent agir rapidement.

Bientôt, les éclats de rire pourraient venir des rivages étrangers plutôt que de l'Allemagne elle-même. Des plans pour prendre le contrôle des anciennes puissantes et robustes entreprises allemandes sont en cours de mise en œuvre dans les quartiers généraux des corporations à l'étranger. Les autorités allemandes interprètent cela comme un témoignage de la force des corporations allemandes.

Cependant, cela est loin de la vérité ! La situation actuelle devrait servir de rude réveil pour les décideurs à Berlin. Une érosion lente mais régulière de la souveraineté alimente, plutôt que de lutter contre, la faiblesse économique.

La liste des exemples ne cesse de s'allonger. La société pétrolière arabe basée à Abu Dhabi, Adnoc, prévoit d'acquérir le fabricant de plastique Covestro basé à Leverkusen pour près de 16 milliards d'euros. La banque italienne Unicredit a des vues sur Commerzbank, la deuxième plus grande institution financière d'Allemagne. La société de logistique Schenker, autrefois filiale rentable de la Deutsche Bahn propriété de l'État, sera bientôt dirigée sous le drapeau danois. Le magnat du chauffage de Hesse, Viessmann, a vendu son activité de pompes à chaleur d'un milliard de dollars à un concurrent américain.

Dépossédation économique

Les raisons de chaque transaction varient. L'acheteur de Covestro à Abu Dhabi cherche à se distancer de la production d'huile et de gaz nuisible à l'environnement. Unicredit, la banque italienne, cherche à développer son activité en Allemagne. La Deutsche Bahn a besoin de fonds, alors elle vend Schenker. Mais la réalité reste que cette tendance en cours est préoccupante pour l'emplacement économique de l'Allemagne.

Alors que les prévisions indiquent une autre contraction de l'économie allemande cette année et que l'industrie signale une baisse significative des commandes, l'emplacement domestique subit une dépossédation économique à travers ces rachats successifs. À long terme, il y a un risque de relocation de substance et de perte d'influence. Si les profits et le contrôle continuent de s'écouler à l'étranger, la capacité à prendre des décisions indépendantes s'affaiblit. Dans de nombreux endroits, cela se traduirait par la fin de l'indépendance stratégique.

Au lieu de célébrer le suppos

