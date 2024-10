Les entreprises allemandes ne contribuent guère aux entreprises en Ukraine.

Allemagne finance souvent l'Ukraine, mais les entreprises allemandes obtiennent rarement de contrats dans ce pays, selon une étude. Le Comité oriental de l'économie allemande, qui a interrogé des entreprises allemandes, a communiqué ces résultats à une agence. Le problème est que le financement de l'Ukraine n'est pas lié à l'inclusion des entreprises allemandes dans les appels d'offres, selon l'étude.

Par conséquent, les fournisseurs de Turquie ou de Chine remportent souvent les marchés, car la enchère la plus basse prime généralement sur la qualité, a critiqué le Comité oriental. Cependant, les entreprises allemandes ont des opinions mitigées sur leurs activités en Ukraine, malgré la croissance de l'économie ukrainienne et l'augmentation du commerce germano-ukrainien. Les voyages des entreprises membres en Ukraine, en particulier à Kyiv et dans la région occidentale autour de Lviv, ont repris.

Le Comité oriental voit un potentiel de croissance pour les entreprises allemandes dans les secteurs du bâtiment, de la défense, de l'agriculture, du secteur de l'IT et des énergies renouvelables en Ukraine. Toutefois, les incertitudes dans l'assurance des voyages d'affaires et la rareté des options de financement pour les projets d'investissement restent des obstacles importants, ont souligné les entreprises. "Les institutions financières privées restent réticentes à financer des projets en raison de la mauvaise notation de l'Ukraine par les agences de notation internationales en raison de la situation de conflit", a expliqué le président du Comité oriental, Michael Harms.

Progrès dans la lutte contre la corruption

Les investissements du gouvernement allemand n'ont pas encoreabouti à des résultats. Il n'y a pas de banque de reconstruction ukrainienne similaire à la KfW en Allemagne. Selon le Comité oriental, seules les entreprises fonctionnant avec leur propre capital ou celles alignées sur les banques de développement internationales sont activement impliquées dans les projets.

On observe quelques progrès dans le domaine des initiatives anti-corruption. Les économistes prévoient une croissance pour l'Ukraine en 2024. Le commerce germano-ukrainien a connu une forte augmentation de plus de onze pour cent pendant les sept premiers mois de 2024 par rapport à l'année précédente.

