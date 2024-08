- Les entités gouvernementales, tant au niveau national que régional, visent à protéger le chantier naval Meyer.

Chancelier Olaf Scholz a juré d'aider le chantier naval Meyer-Werft en difficulté à Papenburg, déclarant : "Tant que nous nous serons tous mobilisés – et je suis convaincu que nous le ferons – le gouvernement fédéral apportera sa contribution à la solution." Il a tenu ces propos lors d'une réunion à Papenburg jeudi, soulignant que bien que les détails restent à préciser et que l'approbation du Bundestag et de la Commission européenne doit encore être obtenue, le gouvernement fédéral apportera sa contribution à la résolution. "Nous ne laissons pas Meyer Werft affronteralone ses difficultés", a assuré Scholz. Il a qualifié le chantier naval de "prouesse industrielle" et d'importance cruciale pour l'industrie maritime allemande, qu'il estime accélérera l'approbation de la Commission européenne pour les subventions gouvernementales. "Je suis convaincu : Meyer Werft persévérera à Papenburg. Vous avez mon soutien", a insisté le Chancelier. Auparavant, le ministre de l'Économie Robert Habeck avait également exprimé son optimisme quant à la survie du chantier naval.

Meyer-Werft : Soutien des gouvernements régional et local

Le chef du gouvernement de Basse-Saxe, Stephan Weil, a déclaré lors de la réunion : "La ligne d'arrivée n'est pas encore en vue", mais que l'équipe travaille diligemment vers une résolution finale. "Nous prévoyons une intervention majeure", a-t-il déclaré en référence à l'implication de la Basse-Saxe, sans donner de chiffres spécifiques. Il a décrit cela comme la plus grande intervention jamais entreprise par l'État pour sauver une entreprise. "Nous sommes aux côtés de Meyer Werft", a insisté Weil. Il a salué la stratégie de sauvetage comme étant louable.

L'assurance du Chancelier que "nous ne laissons pas Meyer Werft affronter alone ses difficultés" renforce l'engagement de la Commission, qui devra approuver les subventions gouvernementales pour le sauvetage du chantier naval. La déclaration du chef du gouvernement de Basse-Saxe, Steil, concernant une "intervention majeure" implique également l'implication de la Commission, car les réglementations de l'UE régissent une telle aide financière.

