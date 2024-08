Les entités de sécurité automatisées s'intègrent progressivement au personnel de sécurité humain.

Les machines de sécurité automatisées gagnent en popularité en tant que complément aux agents de sécurité humains, suscitant des débats sur les préoccupations de confidentialité et la perte potentielle d'emplois dans le secteur de la sécurité. Les sceptiques remettent également en question leur efficacité pour protéger le public.

Démontrer leur valeur en tant qu'option de sécurité fiable est difficile en raison du manque de données publiques pour étayer cela. Cependant, les experts du secteur et les fabricants affirment que leur véritable force réside dans leur capacité à fonctionner de concert avec les agents de sécurité, en exploitant des technologies avancées.

Voici ce que nous savons sur les machines de sécurité automatisées :

Quelles tâches peuvent-elles accomplir ?

Les robots de sécurité sont dotés d'outils que les humains n'ont pas, les rendant des ajouts précieux aux systèmes de sécurité :

Enregistrement vidéo 360 degrés en haute définition

Reconnaissance des plaques d'immatriculation

Détection des signaux de dispositifs mobiles

Projection et enregistrement audio bidirectionnel

Détection de mouvement et d'objets physiques, combinée à l'évitement de collisions

Détection environnementale, comme les capteurs de fumée et de monoxyde de carbone

Navigation dans des environnements dangereux

Les robots de sécurité peuvent fonctionner 24/7 et excellent dans les aspects répétitifs du travail, comme rester à un poste ou suivre un itinéraire prédéfini. Les humains peuvent ainsi se concentrer sur les tâches nécessitant de l'empathie et de la sympathie.

Le robot de sécurité K5 est le produit le plus connu de la société californienne de robotique et de technologie de sécurité Knightscope.

Ces robots n'ont aucune capacité de force létale, selon le cofondateur et vice-président exécutif de Knightscope, Stacy Stephens.

Knightscope n'est pas le seul fabricant de robots de sécurité. La société de robotique et d'IA Cobalt AI fabrique un robot conçu pour patrouiller dans les couloirs, les bureaux et les installations intérieures, doté de capacités d'interaction humaine en temps réel via des écrans intégrés.

La société de robotique avancée Boston Dynamics fabrique une ligne de robots appelés "Spot", utilisés par les départements de police, les fabricants et les entreprises de construction. Leurs principales missions consistent à détecter les gaz dangereux et à naviguer dans des environnements dangereux inhabitables pour les humains.

Jay Stanley, analyste principal en politique de l'Union américaine pour les libertés civiles, a reconnu le potentiel des robots de sécurité pour effectuer des tâches et naviguer dans des zones dangereuses unsafe pour les humains.

Où sont-ils utilisés ?

Les robots de sécurité peuvent être repérés en train de patrouiller dans les rues de villes comme Atlanta et San Diego, entre autres, et leur présence est de plus en plus intégrée aux opérations de la police.

En 2023, le maire d Nueva York Eric Adams et le NYPD ont présenté un Knightscope K5 qui patrouillerait dans Times Square et dans le métro de la ville aux côtés d'un agent de police.

En février de cette année, le NYPD a confirmé que le robot avait terminé son essai et avait été retiré des rues, sans autre information sur les raisons de son retrait.

Plus tôt cette année, la police de l'État du Massachusetts a déployé un Boston Dynamics Spot lors d'une prise d'otages de sept heures à Boston, comme le rapportait l'affilié de CNN WHDH. Le robot a essuyé des coups de feu en essayant de localiser le tireur.

Trois robots K5 ont été déployés à San Diego plus tôt cette année, selon l'affilié de CNN KFMB. L'un d'eux surveille en permanence la zone d'une communauté d'appartements à Claremont pour protéger les résidents et dissuader les voleurs de voitures, selon l'opérateur du robot.

Plus tôt ce mois-ci, un immeuble d'appartements à Atlanta a déployé un robot de sécurité K5, comme le rapportait l'affilié de CNN WANF. Il patrouille sur les trottoirs autour des bâtiments pour surveiller la périphérie et défendre les résidents.

Ils ne remplacent pas les agents de sécurité

John Hassard, expert en prévention des pertes et en sécurité chez Robson Forensic, affirme que la force principale des robots de sécurité réside dans leur capacité à fonctionner comme une extension hautement personnalisable d'un système de sécurité existant.

"On pourrait supposer que ces produits ne sont pas de niveau entry, donc si quelqu'un les achète, ils ont déjà un système de caméra relativement bon qu'ils ont affiné de manière adéquate", a-t-il déclaré. "Cela renforce ce système. Cela rend le système de caméra plus précieux."

Par exemple, les robots de Knightscope sont conçus pour coopérer avec l'infrastructure de sécurité et les systèmes de surveillance existants, selon Stephens.

Knightscope propose un logiciel de sécurité qui permet aux robots d'alerter les équipes de sécurité en cas de déviation détectée. En fonction de la situation et du capteur utilisé pour identifier un problème, une alerte sera diffusée auprès de l'équipe de sécurité ou du département où le robot est stationné et demandera à un garde d'enquêter sur le problème.

Les robots peuvent également être programmés avec différentes sorties en fonction des capteurs qu'ils possèdent. Les robots déployés dans un parking avec des capacités de reconnaissance de plaques d'immatriculation peuvent créer des listes de plaques d'immatriculation à signaler et alerter les agents de sécurité.

Hassard estime également que les opérations de sécurité peuvent réduire le nombre de gardes nécessaires avec ces dispositifs, à condition qu'un emplacement dispose déjà d'une infrastructure de surveillance efficace.

"Vous pourriez réduire le nombre d'agents de sécurité employés, en les remplaçant par ceux-ci", a-t-il déclaré. "Par défaut, cette chose ne fait pas de pause, ne dort pas, et vous savez avec certitude quelles seront ses réponses."

Agissant comme un moyen de dissuasion physique

Les experts et un fabricant de robots interrogés par CNN conviennent du pouvoir de dissuasion des robots de sécurité.

"Lorsque les gens visitent un campus et voient un robot de 5,5 pieds de haut, 3 pieds de large, pesant 400 livres avec 'sécurité' ou 'police' dessus, c'est ce que les gens commencent à considérer", a déclaré Stephens de Knightscope.

La capacité des robots à agir comme un moyen de dissuasion physique peut aider à désamorcer des situations qui pourraient s'intensifier si un officier de police était présent, selon Paul Scharre, vice-président exécutif du Center for a New American Security.

"Si quelqu'un vandalise un robot et le endommage, vous avez une enregistrement vidéo de lui en train de commettre du vandalisme, et vous localisez et poursuivez l'individu", a-t-il déclaré. "Personne n'est blessé, personne n'est blessé pendant l'incident."

Cependant, Scharre a également souligné que les robots peuvent également déclencher des incidents en raison de leur présence physique.

"Si ces mécanismes sont étiquetés comme des robots de sécurité ou d'application de la loi, ils peuvent être perçus comme invasifs et empiétant sur l'espace personnel de quelqu'un", a mentionné une personne.

Cependant, il est incertain que ces robots soient réellement efficaces pour dissuader les menaces potentielles, selon un autre intervenant. Cette incertitude pourrait provenir de la réticence des entreprises à admettre les préoccupations de sécurité initiales, a-t-il ajouté.

"La prévention est importante en matière de sécurité, car nous cherchons à arrêter les activités plutôt qu'à les détecter, ce qui est difficile à quantifier", a-t-il souligné.

Inquiétudes concernant la vie privée et la civilité

Stanley du ACLU a exprimé des inquiétudes quant au fait que les robots de sécurité représentent une menace significative pour la vie privée du grand public.

"Si ces robots décident de qui surveiller en fonction d'algorithmes d'IA, cela soulève de graves questions sur le profilage, l'équité et la transparence", a-t-il affirmé.

C'est l'opacité entourant les algorithmes et l'intelligence des robots qui inquiète Stanley. En cas de mauvaise expérience avec le robot, il faudrait que des protections de responsabilité légale soient en place, a-t-il suggéré.

"Cela s'applique à tout appareil doté d'IA, que ce soit un robot ou simplement un algorithme exécuté sur un logiciel", a-t-il mentionné.

Les robots de Knightscope n'ont pas accès aux bases de données nationales de criminels, et leurs versions mobiles sont dépourvues de logiciels de reconnaissance faciale, a clarifié Stephen. Toutefois, leur modèle stationnaire K5 est capable d'utiliser une telle technologie.

L'avenir qui nous attend

À mesure que les robots évoluent et deviennent plus avancés, il est important de réfléchir à la manière dont nous interagissons avec eux, a suggéré Scharre.

"Lors du déploiement de robots de sécurité, il est essentiel de prendre en compte l'interaction humaine avec la technologie, la perception et la réponse du public", recommande-t-il.

Un avenir où des robots de sécurité avancés et intelligents seraient capables d'une enforcement automatisée et d'une surveillance accrue pourrait être un problème à aborder à l'avenir, a mis en garde Stanley.

Bien que la perspective de voir des robots de sécurité patrouiller nos rues semble être une réalité prochaine, sa certitude reste à prouver sans précédent significatif.

Ces robots ne sont pas invulnérables aux dysfonctionnements ou parfaitement programmés. En 2016, un K5 a renversé un bambin dans un centre commercial de Californie, et l'année suivante, un autre K5 a sauté dans une fontaine dans un immeuble de bureaux de Washington, DC.

Ces dysfonctionnements et l'absence de données soulèvent une autre question. Stanley s'est interrogé sur les raisons pour lesquelles une force de sécurité ou de police pourrait choisir des robots plutôt que des choix conventionnels tels que des systèmes de surveillance stationnaires ou du personnel de sécurité humain.

"Given other technological alternatives that can perform the job and the capability of human beings to deliver the job, it's challenging to envision these robots being successful in the marketplace anytime soon."

Lire aussi: