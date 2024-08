- Les enseignants du Brandebourg ont souvent des problèmes de santé.

Les jardins d'enfants et les crèches de Brandebourg sont identifiés comme ayant certains des taux les plus élevés d'absentéisme des employés dans tout le pays, selon une recherche. Les travailleurs de ces établissements étaient, en moyenne, absents pour maladie pendant 35 jours en 2023, par rapport à environ 30 jours au niveau national, selon une étude de la Fondation Bertelsmann. Berlin a des employés qui prennent plus de temps, avec une moyenne d'environ 36 jours. Mecklembourg-Poméranie Occidental est à peu près au niveau de Brandebourg. Le taux d'absentéisme maladie en Brandebourg était également plus élevé que la moyenne nationale d'environ 8 %. L'étude a analysé des données de l'assurance maladie DAK. En 2023, les travailleurs de la petite enfance ont le plus fréquemment pris des jours de congé pour des infections respiratoires et des problèmes de santé mentale.

Enfants coincés dans un cercle vicieux

Selon Anette Stein, experte en éducation de la petite enfance à la Fondation Bertelsmann, "De nombreux jardins d'enfants sont pris dans un cycle auto-entretenu : en raison du nombre croissant de jours d'absentéisme, de plus en plus de spécialistes sont absents, ce qui augmente encore la charge de travail pour les employés restants. Il n'y a practically pas de réflexion sur la fourniture d'une excellente éducation et éducation de la petite enfance."

Selon la fondation, il est essentiel de soutenir financièrement le personnel qualifié pour toutes les absences et d'établir des réglementations légales dans ce but. Actuellement, seuls quelques États fédéraux ont des directives spécifiques pour une couverture de remplacement fiable.

L'étude a examiné divers métiers dans le domaine de la garde d'enfants et de l'éducation, notamment les parents d'accueil, les au pairs et les éducateurs dans les maisons familiales et les villages d'enfants.

