- Les enseignants affiliés aux syndicats restent inquiets au sujet des établissements d'enseignement et de leur environnement.

La situation dans les jardins d'enfants et les écoles de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale continue de susciter l'inquiétude de la Fédération de l'éducation et de la science (GEW). Elle a appelé le gouvernement de coalition, dirigé par les factions rouges-rouges, à manifester plus d'engagement pour tenir les engagements prévus dans l'accord, comme mentionné dans un communiqué de presse.

Ulrike von Malottki, vice-présidente de la GEW en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, a exprimé son inquiétude quant au taux élevé de maladies chez les éducateurs en garderie. Cela impacte directement l'état des enfants et des parents dans les garderies. "Les horaires limités, la segmentation des groupes, la réduction des liens, l'aide moindre - les conséquences pédagogiques peuvent parfois être catastrophiques", a mis en garde la dirigeante de l'État.

Jeannine Röslers, défenseure de l'éducation de gauche, a déclaré : "Le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale est l'un des rares États à avoir mis en place la politique sans frais pour les visites à la garderie sans réserve. Ce n'est pas rien, c'est un accomplissement important. Cela soulage considérablement les familles et renforce l'égalité éducative."

Nico Leschinski, président de la GEW, a critiqué le fait que de nombreux réfugiés continuent de recevoir leur enseignement dans des classes préparatoires à l'école. Ils sont confrontés à de graves désavantages. "Ils sont exposés à un programme minimal, la plupart de leurs enseignants n'ont pas de qualifications pédagogiques formelles, et leur passage à l'enseignement régulier combiné dépend non seulement de leur compétence en allemand acquise, mais aussi des ressources spatiales et matérielles disponibles dans chaque école spécifique", a-t-il déclaré.

Le marché de l'emploi des enseignants reste compétitif, selon des informations supplémentaires. Leschinski a souligné qu'il y avait encore 377 postes vacants la semaine dernière. De plus, 65 postes de direction sont vacants. La nouvelle année scolaire en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale commence lundi prochain.

La Fédération de l'éducation et de la science (GEW) s'inquiète des situations dans les écoles et les garderies de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, exhortant le gouvernement de coalition à montrer plus d'engagement. À l'approche de la nouvelle année scolaire en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, les postes d'enseignants et de direction vacants restent un problème important dans les écoles.

Lire aussi: