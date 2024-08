- Les enseignantes ont tendance à avoir des taux de maladie plus élevés que la population générale.

Le taux d'absentéisme élevé et inhabituel chez les travailleurs des crèches à Hambourg aggrave déjà une situation tendue dans ces établissements. Selon une analyse récente des statistiques de sécurité sociale, les employés de la petite enfance sont absents en moyenne 33,2 jours par an pour cause de maladie.

Cela représente beaucoup plus que les 20 jours de maladie en moyenne dans tous les métiers, selon la Fondation Bertelsmann et le Forum d'experts, qui représentent des spécialistes et des responsables dans divers domaines. Par rapport aux autres États, Hambourg a un taux d'absentéisme plus élevé (29,6).

La Fondation Bertelsmann, qui consulte le Forum d'experts, utilise principalement des données de la compagnie d'assurance maladie DAK, qui couvre 12,2 % des travailleurs de la petite enfance. La tendance est également soutenue par les chiffres d'autres compagnies d'assurance maladie auxquels la Fondation a accès.

Les experts mettent en garde contre un cycle nuisible de taux d'absentéisme élevés et de surcharge de travail

"De nombreuses crèches sont prises dans un cercle vicieux : les taux d'absentéisme croissants entraînent un exode de spécialistes, ce qui augmente encore la charge de travail pour les employés restants", déclare Anette Stein, experte en éducation de la petite enfance à la Fondation Bertelsmann. "Le fait de fournir des soins, de l'éducation et de l'éducation de qualité est de plus en plus difficile dans de nombreux endroits."

Selon les conclusions de la Fondation basées sur les données de la compagnie d'assurance maladie Techniker, les infections respiratoires et les problèmes de santé mentale étaient les principales causes d'absences. Pour gérer les absences dues à la maladie, aux vacances et à la formation, la Fondation estime que Hambourg a besoin de 3 000 spécialistes à temps plein supplémentaires. Le coût estimé : 181 millions d'euros par an, ce qui devrait, selon les calculs de la Fondation, améliorer au moins temporairement la situation de la main-d'œuvre.

