- Les enregistrements téléphoniques de Marius Borg Høiby révèlent des cas de torture psychologique.

Marius Borg Høiby a officiellement présenté ses excuses un mercredi, exprimant des remords envers sa petite amie. Le jeune homme de 27 ans, fils de la princesse héritière Mette-Marit, avait été initialement arrêté en août pour des accusations de violence physique. Plus tard, il a reconnu sa responsabilité. La victime, une femme, avait contacté les autorités et cherché des soins médicaux en raison d'une blessure à la tête.

Dans son communiqué diffusé par la Corporation de radiodiffusion norvégienne (NRK), Høiby a admis lutter contre des problèmes psychologiques et être sous l'influence de l'alcool et de la cocaïne au moment des faits. Il a présenté des excuses à sa famille et à sa petite amie. Cependant, des conversations téléphoniques récemment publiées montrent qu'il a continué à harceler verbalement la femme après l'incident.

Le journal norvégien "VG" a publié ces enregistrements accablants. Dans les conversations, tenues après le crime, Høiby minimise les événements, affirmant avoir simplement donné "quelques claques légères" à la femme. Cependant, la victime a déclaré qu'il l'avait frappée une centaine de fois et étranglée au moins cinq fois, l'empêchant de respirer.

Le fils du monarque norvégien a exigé que la femme récupère ses vêtements et effets personnels au palais de Skaugum avant 16h : "Vos affaires seront brûlées à 16h. Tout ce que vous possédez est actuellement dehors. Et j'ai un grand contenant d'essence et un briquet à la main. Vous pouvez entendre cela ? Vous serez présente à 16h", a-t-il insisté.

Lorsque la victime a demandé ses motivations, il a répondu : "Parce que vous méritez chaque remarque amère que je vous adresse", suivi d'injures.

Dans un autre enregistrement téléphonique, il a demandé où elle se trouvait : "Êtes-vous en route ? Maintenant, tous vos biens se dirigent vers la poubelle. Je vous ai dit, vous aviez une heure pour arriver. Cela fait trois heures."

Ces enregistrements téléphoniques devraient servir de preuves lors du procès à venir contre Høiby, membre de la famille royale norvégienne.

Malgré ses excuses précédentes et son Recognition of his actions, de nouvelles conversations téléphoniques ont révélé un harcèlement verbal continu de la victime par Marius Borg Høiby. Dans ces enregistrements, Høiby minimise la gravité de ses actions, contredisant les allégations de la victime concernant des blessures physiques graves.

