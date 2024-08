Les enquêteurs recherchent un instructeur ukrainien de plongée

Il y a presque deux ans, les pipelines Nord Stream ont été sabotés au fond de la mer Baltique. Alors que la Suède et le Danemark ont déjà mis fin à leurs enquêtes, le parquet fédéral reste actif et recherche un instructeur de plongée ukrainien suspect via un mandat d'arrêt.

Un instructeur de plongée ukrainien qui a dernièrement vécu en Pologne est suspecté d'être l'un des auteurs de l'attaque contre les deux pipelines Nord Stream. Selon des informations de ARD, "Süddeutsche Zeitung" et "Die Zeit", le procureur général fédéral a demandé un mandat d'arrêt européen contre l'homme en juin. Le parquet général polonais a confirmé avoir reçu un mandat d'arrêt correspondant.

Cependant, les autorités polonaises n'ont pas encore réussi à arrêter l'homme, qui semble s'être caché. Selon le rapport, les enquêteurs ont pu identifier l'instructeur de plongée, entre autres, grâce à une photo de radar de vitesse. Cette dernière le montre en route vers Rügen, où le yacht "Andromeda" était ancré, qui est censé avoir été utilisé pour l'attaque.

L'homme est censé avoir été l'un des plongeurs qui ont placé des explosifs sur les pipelines de gaz Nord Stream dans la mer Baltique, selon les enquêteurs allemands. Dans un appel téléphonique avec les médias, l'Ukrainien a exprimé sa surprise face à l'accusation et a nié avoir été impliqué dans les attaques contre Nord Stream.

D'autres suspects identifiés

Les enquêteurs allemands ont apparemment également réussi à identifier un autre homme et une femme, tous deux Ukrainiens, qui sont également censés avoir été impliqués dans les attaques. Ils sont également des plongeurs professionnels. Cependant, il n'y a pas encore de mandat d'arrêt contre eux. Apparemment, les preuves ne sont pas encore suffisantes pour cela.

Les pipelines dans la mer Baltique ont été sabotés à la fin septembre 2022 - trois des quatre cordons des pipelines ont été détruits lors de l'opération. Du gaz naturel russe avait circulé pendant des années dans le Nord Stream 1. Le Nord Stream 2 n'avait pas encore été mis en service en raison de l'agression russe contre l'Ukraine et des disputes politiques subséquentes. Les enquêtes en Allemagne sont menées par la police fédérale et l'office fédéral de police criminelle au nom du procureur général fédéral.

Les enquêteurs avaient initialement identifié le navire à voile qui était censé avoir été utilisé par l'équipe de sabotage et avaient largement reconstitué l'itinéraire. Il reste unclear qui pourrait avoir commandité l'attaque.

L'enquête sur les explosions de pipelines Nord Stream par le parquet fédéral implique un instructeur de plongée ukrainien suspect, car ils ont émis un mandat d'arrêt via l'Union européenne. Les enquêteurs allemands suspectent également deux autres plongeurs ukrainiens professionnels d'être impliqués dans les attaques, maiscurrently lack sufficient evidence for an arrest warrant.

Lire aussi: