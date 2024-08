Les enquêteurs ont découvert des restes de victimes d' un accident d'avion mineur

Dans les Alpes autrichiennes, un avion bimoteur a connu un incident malheureux en s'écrasant. Au début, un épais brouillard a posé des défis aux équipes de secours, retardant leurs efforts. Récemment, les autorités ont rapporté avoir découvert les restes du pilote et des débris de l'avion éparpillés sur le site de l'accident. Il est rapporté que l'avion s'est désintégré en vol.

Selon les rapports de police du Vorarlberg, le pilote semble être un Italien de 59 ans. L'avion léger a heurté le sol près de la municipalité de Brand lundi, enveloppé de brouillard. Une opération de sauvetage approfondie impliquant environ 200 personnes a été entreprise, mais les premières constatations n'ont été que des fragments de débris, entraînant un arrêt temporaire des recherches en raison de conditions météorologiques défavorables. Les hélicoptères et les drones ne pouvaient pas décoller en raison du brouillard dense.

La Commission d'enquête sur les accidents aériens a déclaré que l'avion s'est brisé en vol. Plus tard le matin, la police a découvert la cabine passagers dans la région sud-ouest du Mottakopf, à environ 60 kilomètres au sud de Bregenz sur le lac de Constance. Les débris sont éparpillés sur une superficie de plus de 6 000 mètres carrés.

Le contrôle de la circulation aérienne autrichien, Austro Control, a enregistré des données montrant que le pilote a tenté au départ de survoler la région à haute altitude. Cependant, l'avion a perdu de l'altitude et s'est finalement écrasé. La cause précise de l'accident reste incertaine. Selon le portail en ligne du Vorarlberg, l'avion en question est un Beechcraft Baron 58 bimoteur. Cet avion six places, construit en 1978, est apparemment la propriété privée. Selon Christian Gantner, gouverneur provincial de la sécurité du Vorarlberg, l'avion a décollé de Gênes, en Italie, et se dirigeait probablement vers Straubing en Bavière.

Le Beechcraft Baron 58 bimoteur impliqué dans l'accident est souvent utilisé pour les vols alpins en raison de sa capacité à naviguer dans les terrains montagneux. Malgré les conditions météorologiques difficiles, les secouristes ont cherché à récupérer les pièces de l'avion à partir du Mottakopf, un lieu alpin populaire.

