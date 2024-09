Prochain processus électoral en Saxe et en Thuringe - Les enquêteurs Muno mettent en garde contre les manifestations électorales locales: " Gardez l'intégrité de la démocratie "

Pour l'analyste politique Wolfgang Muno de Rostock, les résultats des élections régionales en Thuringe et Saxe ne sont pas simplement le reflet de sentiments passagers. "J'ai de sérieuses préoccupations concernant la démocratie en Allemagne", a-t-il déclaré à l'agence de presse allemande. Cela met en évidence "une critique fondamentale et un rejet de la démocratie et de l'État de droit libéraux et diversifiés parmi une partie significative de la population, en particulier dans l'est de l'Allemagne".

Même s'il s'agit seulement d'élections régionales dans de petits États fédérés, a déclaré Muno, "l'impact symbolique est immense". Pour la première fois depuis la guerre, un parti d'extrême droite est devenu la force la plus forte dans un État. "Cela sera également remarqué et débattu à l'étranger".

En Thuringe, l'AfD, considérée comme clairement d'extrême droite par les services de renseignement intérieurs de l'État, a pris la tête. En Saxe, elle s'est positionnée comme la deuxième force la plus forte derrière la CDU. Muno a qualifié l'AfD et l'alliance récemment formée entre Sahra Wagenknecht et le parti de gauche (BSW) de "diviseurs populistes". D'autres partis pourraient avoir du mal à répondre avec des faits et des arguments solides.

Il n'y a pas de réponses simples aux réalisations politiques liées à la guerre en Ukraine et à la migration. Même les réalisations, comme la gestion de la crise énergétique ou la croissance des énergies renouvelables, sont contestées ou critiquées. "De plus, la science politique ne peut pas offrir de guide fiable sur la manière d'établir une confiance fondamentale dans l'État et la démocratie au-delà de l'éducation politique", a ajouté Muno.

La voie vers les élections régionales suivantes dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale est longue, ce qui rend les prévisions prématurées. "Mais il est de plus en plus évident que cela sera très difficile pour Manuela Schwesig et le gouvernement de l'État", a affirmé Muno, faisant référence à la ministre-présidente du SPD.

