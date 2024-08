Les enquêteurs déclarent avoir découvert des restes liés au vol MH370.

Le 8 mars 2014, le vol MH370 disparaît sans laisser de trace au-dessus de l'océan Indien. Dix ans plus tard, un chercheur australien affirme avoir résolu l'énigme : les débris se trouveraient à 6 km de profondeur dans un "endroit de quasi-parfait camouflage", déclare Vincent Lyne. Selon lui, le Boeing ne s'est pas écrasé.

Après plus de deux ans d'examen, la revue spécialisée "Journal of Navigation" a approuvé son investigation pour publication, révèle Vincent Lyne, chercheur australien de l'université de Tasmanie sur LinkedIn. Il affirme que l'énigme du MH370 a été élucidée par la science.

Le Boeing 777 de Malaysia Airlines transportant 239 passagers a mystérieusement dévié de sa course et disparu au-dessus de l'océan Indien le 8 mars 2014, pendant son vol de Kuala Lumpur à Beijing. À ce jour, seuls quelques débris ont été récupérés, mais le lieu exact de l'accident reste introuvable. Les événements ayant conduit à l'accident restent enveloppés de mystère.

Un amerrissage comme "Sully" ?

Selon Lyne, ces questions pourraient trouver une réponse, car il aurait méticuleusement cartographié le site de l'accident : ses calculs indiquent que les débris du Boeing se trouvent dans un gouffre de 6 km de profondeur dans l'océan Indien austral, à l'extrémité est d'une formation appelée Broken Ridge, loin de la côte occidentale australienne. Cet endroit, mentionne Lyne, est traversé par la longitude de l'aéroport malaisien de Penang, sur un itinéraire qui a été découvert sur le simulateur de vol personnel du pilote en cause - et considéré comme "insignifiant" par le FBI.

C'est un "environnement rude et dangereux" connu pour découvrir de nouvelles espèces marines profondes, écrit Lyne. "Avec des parois étroites et escarpées, bordées par des chaînes de montagnes imposantes et d'autres gouffres profonds, c'est un endroit quasi-parfait pour se cacher." Si une nouvelle recherche sera entreprise dépend des autorités et des entreprises de recherche, dit Lyne. Scientifiquement, however, it has been established why previous search missions have failed.

Lyne affirme également avec conviction que le MH370 ne s'est pas écrasé en raison d'une pénurie de carburant : il a méticuleusement examiné les débris récupérés, écrit-il. Les dommages apportés à l'aile, au train d'atterrissage et à d'autres composants du Boeing confirment que le pilote Zaharie Shah a tenté un amerrissage contrôlé au cœur de l'océan Indien - tout comme le célèbre pilote américain "Sully" a effectué quelques années plus tôt dans la rivière Hudson de New York.

"Sans l'ombre d'un doute, cela confirme la supposition originelle de l'enquêteur canadien sur les accidents aériens Larry Vance", écrit Lyne. "Le MH370 avait du carburant et des moteurs opérationnels lorsqu'il a exécuté avec maestria un amerrissage contrôlé."

Pourquoi la cargaison a été jetée au milieu de l'océan Indien austral, Lyne ne peut l'expliquer. Cependant, selon le chercheur, le Boeing 777 "aurait presque disparu sans laisser de trace" : "Il aurait réussi si le MH370 n'était pas passé à travers une vague avec l'aile droite", écrit Lyne. Cela a entraîné les dommages sur les débris retrouvés. De plus, la société de satellites Inmarsat a révélé la communication par satellite de routine de l'avion et a fourni un autre indice pour résoudre l'énigme du MH370.

La découverte par Vincent Lyne d'un site potentiel pour le MH370 a relancé les discussions sur la possibilité de résoudre l'énigme vieille de dix ans.

