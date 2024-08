- Les enquêteurs de l'affaire Nord Stream obtiennent un mandat pour un Ukrainien qui s'est échappé

Mandat d'arrêt émis dans l'affaire du sabotage des gazoducs Nord Stream

Presque deux ans après le sabotage des gazoducs Nord Stream dans la mer Baltique, un mandat d'arrêt a été émis, selon les médias. Le procureur général fédéral auprès de la Cour fédérale de justice a obtenu ce mandat, selon les informations d'ARD, Die Zeit et Süddeutsche Zeitung. Les soupçons pèsent sur un ressortissant ukrainien, dont le dernier lieu connu était en Pologne. Le mandat d'arrêt européen avait déjà été demandé en juin, mais l'homme s'est depuis évanoui dans la nature, rendant difficile son arrestation par les autorités polonaises. Le bureau du procureur fédéral n'était pas disponible pour commenter.

Les gazoducs Nord Stream endommagés par des explosifs

Le 26 septembre 2022, les deux gazoducs, Nord Stream 1 et 2, ont été endommagés et perturbés par plusieurs explosions près de l'île danoise de Bornholm. Peu après, quatre fuites ont été découvertes sur trois des quatre gazoducs. Nord Stream 1 transportait alors du gaz naturel russe vers l'Allemagne, tandis que Nord Stream 2 n'était pas encore opérationnel en raison de l'invasion russe de l'Ukraine et des disputes politiques subséquentes.

Des enquêtes ont été ouvertes en Allemagne, au Danemark et en Suède suite aux explosions, les enquêtes allemandes étant menées par la police fédérale et l'office fédéral de police criminelle au nom du procureur général fédéral. Le Danemark et la Suède ont depuis mis fin à leurs enquêtes.

Selon les recherches des trois médias, les enquêteurs allemands pensent que l'homme ukrainien était l'un des plongeurs qui ont placé des explosifs sur les gazoducs Nord Stream. Dans un appel téléphonique avec les médias, l'homme a exprimé sa surprise face à l'accusation et a nié toute implication dans l'attaque. Deux autres ressortissants ukrainiens, dont une femme, sont également suspects. Ils pourraient avoir été les plongeurs qui ont fixé les explosifs sur les gazoducs, mais aucun mandat d'arrêt n'a encore été émis contre eux.

Les enquêtes précédentes s'étaient concentrées sur un voilier, l'"Andromeda", où des explosifs avaient été trouvés en juillet 2022. Il était suspecté que le voilier ait pu être utilisé pour transporter des explosifs pour le sabotage. Les dernières informations sont également basées sur "des indices d'un service de renseignement étranger".

