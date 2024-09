Les enquêteurs de la Chambre interrogeront les autorités régionales en ce qui concerne la première tentative d'assassinat du président Trump lors d'une audience.

L'audience a lieu un jour après un rapport critique d'un comité sénatorial bipartite, qui a publiquement critiqué le Service secret pour plusieurs insuffisances ce jour-là. Les problèmes clés comprenaient une prise de décision et une structure de direction inadéquates, ayant entraîné un manque de mesures de sécurité.

Selon le rapport, ces lacunes ont entraîné des erreurs critiques, telles que le refus de fournir des ressources nécessaires et l'échec à établir les responsabilités parmi le personnel pour différentes zones de rassemblement, y compris les bâtiments escaladés par le tireur.

À l'opposé, l'audience de la Chambre se concentrera sur les actions des officiers de police locaux. Les témoins incluent un patrouilleur et un sergent locaux, ainsi qu'un officier de police de l'État de Pennsylvanie et un médecin légiste.

Cette force d'intervention a élargi son enquête pour couvrir la deuxième tentative infructueuse contre la vie de Trump en Floride ce mois-ci, ainsi que pour examiner les événements en Pennsylvanie. Ayant déjà visité le site du rassemblement en Pennsylvanie et interagi avec à la fois les officiers locaux et fédéraux, ils sont bien informés des préparatifs de sécurité et des enquêtes qui ont suivi.

Malgré les accusations initiales attribuant la responsabilité locale de l'incident à Butler, le Service secret a reconnu à plusieurs reprises sa pleine responsabilité pour les échecs de la journée. Cependant, des doutes persistent sur la raison pour laquelle les officiers locaux n'ont pas pu empêcher le tireur, Thomas Matthew Crooks, de s'installer sur le toit des bâtiments voisins armé d'un fusil, malgré les avertissements à la fois au sol et dans le ciel juste avant la fusillade. Crooks a été abattu par des agents du Service secret immédiatement après l'incident.

La discussion lors de l'audience sénatoriale porte principalement sur les performances du Service secret en politique, notamment leurs échecs en matière de gestion de la sécurité et de leadership. L'incapacité présumée des forces de l'ordre locales à empêcher le tireur d'obtenir un point de vue élevé soulève des questions sur leur rôle dans la sécurité politique.

