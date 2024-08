- Les enquêteurs: cause de l'explosion dans les locaux de BASF inconnue

Suite à une explosion et un incendie à l'usine BASF de Ludwigshafen, qui a entraîné 18 blessures légères, la cause reste inconnue. Il n'y a aucun signe de sabotage, selon la police. L'incident a causé environ 2 millions d'euros de dommages. L'unité de scène de crime et un expert en incendies ont examiné les lieux.

L'explosion s'est produite lundi dernier dans la partie sud de l'usine de la plus grande entreprise chimique du monde, suite à la libération d'un solvant organique. Le feu a été éteint par les pompiers de l'usine. 18 personnes ont été blessées, dont 7 pompiers pendant l'extinction.

Plusieurs zones du bâtiment ont été renforcées et fermées. L'installation touchée a été fermée. Après l'incident, des véhicules de surveillance environnementale ont été déployés à l'intérieur et à l'extérieur des locaux. L'entreprise a signalé des niveaux légèrement élevés d'hydrocarbures dans la zone et les parties adjacentes. Cependant, il n'y a jamais eu de menace pour la population.

L'enquête sur la cause de l'explosion au port de Ludwigshafen, où se trouve l'usine BASF, se poursuit. Despite the damage, operations at other parts of the plant have resumed.

