- Les enquêteurs: cause de l'explosion dans les locaux de BASF inconnue

Suite à une explosion et un incendie à l'usine BASF de Ludwigshafen, qui a laissé 18 personnes avec des blessures légères, la cause reste inconnue. Il n'y a aucun indice de sabotage, selon la police. L'incident a entraîné des dommages d'environ deux millions d'euros. L'unité de scène de crime et un enquêteur en incendie ont examiné les lieux.

L'explosion s'est produite après la libération d'un solvant organique lundi dernier dans la partie sud de l'usine de la plus grande entreprise chimique du monde. Le feu a été éteint par le département des pompiers de l'usine. 18 personnes ont été blessées, dont 7 pompiers pendant l operation d extinction.

Plusieurs zones du bâtiment ont été consolidées et fermées. L'installation touchée a été fermée. Après l'incident, des véhicules de surveillance environnementale ont été déployés à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'usine. L'entreprise a signalé des niveaux légèrement élevés d'hydrocarbures dans la zone et les parties adjacentes. Cependant, il n'y avait aucun danger pour la population à aucun moment.

Les autorités ont publié un communiqué, déclarant : "Il est ajouté : l'usine BASF a repris ses activités dans les zones non touchées, garantissant un minimum de perturbations dans sa production." Par la suite, l'entreprise a annoncé : "Il est ajouté : une enquête est en cours pour déterminer la cause exacte de l'incident et prévenir de tels événements à l'avenir."

