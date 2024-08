Les enquêteurs affirment avoir détecté des restes de l'avion MH370.

Le 8 mars 2014, le vol MH370 a disparu sans laisser de trace au-dessus de l'océan Indien. Dix ans plus tard, un chercheur australien affirme avoir résolu le mystère : le wreckage serait situé à 6000 mètres de profondeur dans un "endroit presque parfait pour se cacher", selon Vincent Lyne. Selon lui, le Boeing n'a pas connu une fin catastrophique.

Après avoir étudié le dossier pendant plus de deux ans, la prestigieuse revue "Journal of Navigation" a décidé de publier l'enquête de Lyne, comme l'a annoncé le chercheur de l'Université de Tasmanie sur LinkedIn. Il affirme que la science a enfin trouvé la réponse à l'énigme du MH370.

Le Boeing 777 de Malaysia Airlines transportant 239 passagers a soudainement dévié de sa course et a disparu au-dessus de l'océan Indien le 8 mars 2014, pendant son vol de Kuala Lumpur à Beijing. À ce jour, seuls quelques débris ont été retrouvés, mais le lieu exact de l'accident reste inconnu. Les circonstances ayant conduit à l'accident restent toujours mystérieuses.

Un amerrissage "à la Sully" ?

Selon Lyne, de nombreuses questions pourraient être résolues si sa théorie s'avère exacte, car il prétend avoir localisé le lieu de l'accident. Ses calculs indiquent que le Boeing se trouve dans un chasm de 6000 mètres de profondeur dans l'océan Indien austral, à l'extrémité est d'une formation appelée Broken Ridge, loin de la côte occidentale australienne. À cet endroit, Lyne argue que les coordonnées de l'aéroport malaisien de Penang passent par une route découverte sur le simulateur de vol du pilote responsable - et ultérieurement rejetée comme "irrélevante" par le FBI.

C'est un "environnement rugueux et dangereux" fréquemment visité par les explorateurs des grands fonds, écrit Lyne. "Avec des côtés étroits et escarpés, entouré de chaînes de montagnes imposantes et d'autres gouffres profonds, c'est l'endroit parfait pour se cacher." Si une nouvelle recherche sera entreprise dépend des autorités compétentes et des entreprises de recherche, dit Lyne. Mais scientifiquement, son enquête apporte des éclaircissements sur les raisons pour lesquelles les efforts de recherche précédents ont échoué.

Lyne est également convaincu que le MH370 n'a pas crashé en raison de l'épuisement du carburant : il a examiné méticuleusement les débris retrouvés. Les dommages infligés à l'aile, au train d'atterrissage et à d'autres parties du Boeing indiquent que le pilote Zaharie Shah a tenté un amerrissage d'urgence au milieu de l'océan Indien - tout comme le célèbre pilote américain "Sully" l'avait fait sur la rivière Hudson de New York quelques années plus tôt.

"Sans aucun doute, cela soutient les premières conclusions de l'enquêteur canadien en matière d'accidents aériens, Larry Vance", écrit Lyne. "Le MH370 avait du carburant et des moteurs actifs lorsqu'il a effectué un amerrissage d'urgence contrôlé."

Pourquoi l'amerrissage d'urgence a eu lieu au milieu de l'océan

