Les enquêteurs accusent deux autres dirigeants de Wirecard.

Au procès Wirecard, deux membres supplémentaires du conseil d'administration sont mis en cause par les procureurs de Munich. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas été impliqués ou n'avaient été que témoins pour impliquer Marsalek, le disparu. Les enquêteurs financiers souhaitent cependant les poursuivre en justice pour des chefs d'accusation d'abus de confiance.

Le parquet de Munich a dans le collimateur deux membres supplémentaires du conseil d'administration de Wirecard, la société de traitement de paiements en faillite, et a déposé des chefs d'accusation contre l'ancien directeur financier Alexander von Knoop et Susanne Steidl, responsable du développement de produits au sein du conseil, a annoncé le tribunal. Les enquêteurs accusent les deux d'abus de confiance dans plusieurs cas, et von Knoop également de complicité d'abus de confiance. Von Knoop et Steidl sont soupçonnés d'avoir approuvé des prêts et d'autres paiements à des partenaires commerciaux obscurs "sans poser de questions", malgré certains retards de paiement d'intérêts et l'incertitude quant au remboursement des prêts.

"Cela a entraîné des dommages de plusieurs centaines de millions d'euros pour Wirecard AG", a déclaré le parquet dans un communiqué. La 12e chambre du tribunal régional de Munich spécialisée en matière de criminalité économique décidera si les deux devront comparaître devant la justice. Wirecard a déposé son bilan en juin 2020 après la découverte que des fonds présumés d'un montant de plus de 1,9 milliard d'euros aux Philippines n'existaient pas. L'effondrement de l'ancienne société DAX est l'un des plus grands scandales financiers de l'histoire allemande d'après-guerre.

L'ancien PDG Markus Braun, alors directeur financier adjoint Stephan von Erffa, et le représentant de Wirecard en Asie, Oliver Bellenhaus, sont actuellement jugés à Munich pour fraude et falsification de comptes. Selon le parquet et l'administrateur judiciaire, les milliards manquants ont été fabriqués. Bellenhaus a largement admis les faits, tandis que Braun et von Erffa les nient.

Steidl et von Knoop accusent Marsalek seul

Jan Marsalek, l'ancien membre du conseil d'administration au centre des manipulations en tant que responsable des affaires en Asie, s'est enfui après l'effondrement et est probablement en Russie. En fin 2023, le parquet a déposé des chefs d'accusation contre Burkhard Ley, le prédécesseur de von Knoop. Entre autres choses, il est accusé de falsification de comptes, de manipulation du marché, de fraude et d'abus de confiance. Ley nie toute culpabilité. Dans le cas de von Knoop et Steidl, il n'est question que d'abus de confiance.

Le cabinet d'avocats représentant Steidl n'a pas souhaité commenter l'acte d'accusation. En tant que témoin au procès contre Braun, elle avait impliqué Marsalek. Il avait mis von Knoop en colère avec le transfert de fonds vers les comptes de confiance présumés à Singapore aux Philippines. Elle-même n'avait aucune connaissance des affaires tierces en Asie. Von Knoop n'était pas disponible pour un commentaire. Il n'a pas encore comparaît

