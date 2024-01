Les enjeux de 2024

Une course fatidique à la Maison Blanche mettra à nouveau la démocratie en jeu aux États-Unis. Donald Trump est loin d'être le seul populiste d'extrême droite à connaître une résurgence ; le mouvement est en marche en Europe également. Les guerres en Ukraine et à Gaza risquent d'avoir des répercussions beaucoup plus larges, tandis que la stabilité économique et politique est menacée par les flux migratoires massifs, les craintes de récession et les effets de plus en plus importants du changement climatique. Sur la plupart des sujets, les gouvernements démocratiques surpuissants s'efforcent de montrer à leurs électeurs qu'ils ont les réponses.

Le monde ne change pas simplement parce que le calendrier passe d'une année à l'autre. Mais compte tenu de la confluence d'événements dont nous savons qu'ils se produiront cette année - ainsi que de toutes les inconnues, l'année olympique 2024 pourrait marquer un tournant dans l'histoire du XXIe siècle.

Le choc mondial le plus prévisible de 2024 serait l'élection de Trump, qui deviendrait seulement le deuxième président américain à remporter un mandat non consécutif. L'ex-président nous dit déjà ouvertement qu'il a l'intention de soumettre la démocratie américaine et l'ordre mondial dirigé par les États-Unis à sa plus grande épreuve.

Le candidat républicain promet d'utiliser l'autorité de la présidence pour infliger un "châtiment" à ses ennemis et d'étouffer la bureaucratie pour faire du gouvernement un instrument de son pouvoir personnel. Les comparaisons avec les nazis sont à ce stade exagérées, mais la rhétorique de M. Trump - notamment le fait qu'il qualifie ses opposants politiques de "vermine" et qu'il prévient que les immigrants pollueront le sang de l'Amérique - rappelle la démagogie des années 1930 et laisse présager la présidence la plus extrême de l'histoire de l'Amérique. À l'étranger, M. Trump indique qu'il abandonnerait l'Ukraine pour s'acoquiner avec des autocrates comme le président russe Vladimir Poutine, et son hostilité à l'égard des alliances pourrait même mettre en péril l'OTAN.

Le temps presse pour les candidats aux primaires républicaines de renverser Trump. À moins d'une surprise dans les prochaines semaines dans l'Iowa et le New Hampshire, l'ancien président contrôlera davantage le GOP que lorsqu'il a quitté Washington en disgrâce en janvier 2021. Le pays n'a jamais été confronté à une élection comme celle-ci - avec le challenger probable, un ex-président faisant face à 91 accusations criminelles dans quatre affaires criminelles, y compris pour des crimes présumés contre la démocratie, poursuivis par un avocat spécial dans l'administration de son successeur. Si Trump l'emporte, il s'agira de l'un des retours les plus étonnants et les plus inquiétants de l'histoire politique.

Si c'est contre Trump, la dernière campagne politique du président Joe Biden - qui a commencé lorsque Richard Nixon était à la Maison-Blanche - sera la prochaine bataille de celui qui se décrit comme un combattant pour sauver l'âme de l'Amérique. L'équipe de Joe Biden assure aux démocrates hésitants que si M. Trump prend la tête du GOP, les électeurs se prononceront en faveur du président afin d'empêcher une prise de pouvoir par les extrémistes. Mais l'homme de 81 ans est assailli par le scepticisme quant à son endurance et à son acuité pour un second mandat complet. La hausse des prix a découragé les électeurs quant à son bilan économique, malgré le recul de l'inflation. Les nouveaux conflits mondiaux et les défis lancés à la puissance américaine affaiblissent les prétentions de Joe Biden à la maîtrise de la politique étrangère. La coalition du président pourrait également s'effriter, en particulier parmi les jeunes et les minorités. Et contrairement à 2020, il sera jugé sur son propre bilan plutôt que sur celui de Trump. De plus, des candidats tiers comme Robert F. Kennedy Jr. pourraient revendiquer une partie du vote anti-Trump dans certains États.

Pourtant, M. Biden a été sous-estimé à plusieurs reprises par son propre camp et par ses adversaires. Les démocrates pensent que l'attaque du GOP contre le droit à l'avortement sera à nouveau un facteur important de participation. Les modérés des banlieues aliénés par Trump seront-ils encore là pour Biden ?

Si les événements politiques, économiques et mondiaux lui sont favorables, le président pourrait être réélu au terme d'une course serrée. Mais Trump attire des millions d'électeurs déçus par leur sécurité économique, qui le considèrent comme un rempart contre les changements sociaux et raciaux et qui s'identifient à son réquisitoire virulent contre les "élites" de la politique, du droit, des médias et d'autres institutions. Si les électeurs choisissent Trump, ils auront choisi un candidat qui a comploté pour renverser une élection et qui promet de porter une hache de guerre encore plus tranchante à la démocratie la prochaine fois.

Ce qui se passera en novembre pourrait changer l'Amérique pour de bon et provoquer une onde de choc massive dans le monde entier.

La Cour suprême sous les feux de la rampe

Après des années de chute de popularité à la suite de décisions de droite dure prises par la majorité conservatrice, notamment l'annulation du droit constitutionnel fédéral à l'avortement, la Cour est entraînée de plus en plus loin dans la politique. Les juges seront probablement confrontés au scénario cauchemardesque de devoir se prononcer sur des questions controversées, comme les récentes décisions du Colorado et du Maine de rendre Trump inéligible en raison de l'interdiction des "insurgés" prévue par le 14e amendement de la Constitution.

La Cour pourrait également être appelée à statuer sur les affirmations de M. Trump selon lesquelles toutes ses actions - même ses tentatives de contrecarrer le résultat de l'élection de 2020 - sont couvertes par l'immunité présidentielle. Compte tenu de l'éloignement du pays et du refus de M. Trump d'accepter les résultats des élections, il ne serait pas surprenant de voir la Cour s'impliquer dans le vote de cette année en novembre.

Davantage de chaos garanti à Washington

La lutte croissante des États-Unis pour se gouverner eux-mêmes sera mise en évidence dès ce mois-ci, lors d'une épreuve de force sur la politique d'immigration, l'envoi d'une aide à l'Ukraine et à Israël, et la fonction de base du financement des opérations fédérales. Ce drame pourrait entraîner la fermeture du gouvernement et limiter la capacité du pays à exercer son pouvoir et son influence sur la scène internationale.

Une minuscule majorité républicaine à la Chambre des représentants, prise en otage par des extrémistes pro-Trump, qui s'acharne à vouloir destituer Joe Biden et à promulguer des réductions de dépenses massives malgré l'absence d'un mandat fonctionnel, se radicalisera certainement encore davantage au cours de l'année électorale. La prise de pouvoir du nouveau président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, est déjà précaire, car il est confronté au même dilemme "gouverner contre faire de la politique" que son prédécesseur Kevin McCarthy. Le tumulte est tel - et le dégoût des élus en place est tel - qu'il est tout à fait possible que la Chambre des représentants, dirigée par les républicains, et le Sénat, dirigé par les démocrates, basculent dans des directions opposées à l'automne.

L'année fatidique de l'Ukraine

Cette année sera-t-elle celle où l'Occident abandonnera l'Ukraine et récompensera Poutine pour sa barbarie, soulignée par de nouveaux assauts aériens contre des civils ces derniers jours ?

La promesse de Joe Biden, selon laquelle les États-Unis resteront aux côtés de l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra", n'a jamais semblé aussi chancelante. Les républicains bloquent sa promesse de 60 milliards de dollars pour une nouvelle aide militaire dont l'Ukraine a cruellement besoin après que son offensive, prévue de longue date, s'est enlisée dans des combats sanglants, à la manière de la Première Guerre mondiale, par attrition. Les alliés de Poutine en Europe, comme le Premier ministre hongrois Viktor Orban, cherchent entre-temps à couper la ligne de vie de l'Union européenne vers Kiev. Le président Volodymyr Zelensky est catégorique : l'Ukraine se battra, mais si l'Occident se détourne, il pourrait être confronté à un choix entre négocier avec Poutine en position de faiblesse et prolonger un conflit qui saignera son pays à blanc.

Poutine pense qu'il peut attendre l'Occident pour obtenir une victoire qui enverrait des signaux dévastateurs sur la façon dont l'Amérique traite ses amis. Une telle issue récompenserait l'agression d'un autocrate contre une démocratie souveraine et signifierait une défaite stupéfiante de l'OTAN et une nouvelle ère d'insécurité en Europe.

Le Moyen-Orient au bord du gouffre

L'administration Biden peut-elle empêcher la guerre à Gaza de dégénérer en une conflagration régionale ? Israël détruira-t-il le Hamas avant de détruire complètement sa propre réputation à l'étranger au milieu du carnage des civils palestiniens ? Et combien de temps le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou pourra-t-il survivre, lui qui avait promis la sécurité aux Israéliens avant que l'un des jours les plus sombres de l'histoire d'Israël ne se déroule sous sa direction ?

Ces questions se posent à un moment délicat du conflit déclenché par les attaques terroristes du Hamas en Israël en octobre. Les tensions extrêmes montent de l'océan Indien à la mer Rouge et dans toute la région, les troupes et les navires américains se trouvant dans la ligne de mire alors que les groupes mandataires iraniens au Yémen, à Gaza et au Liban cherchent à faire pression sur Israël et sur la puissance américaine. Alors que M. Biden a tenu Israël à l'œil depuis les attentats, le gouvernement de M. Netanyahou semble ignorer ses appels à une diminution de l'intensité de ses opérations à Gaza et s'engage à poursuivre la lutte pendant des mois. Les intérêts américains et israéliens semblent diverger rapidement alors que le conflit entraîne de graves conséquences politiques pour Joe Biden dans son pays, les électeurs jeunes et progressistes, en particulier, et les Américains d'origine arabe dans le Michigan, un État en pleine mutation, lui reprochant son leadership.

Les électeurs peuvent changer le monde

Des centaines de millions de personnes en dehors des États-Unis se rendront aux urnes cette année. Paradoxalement, les élections qui se dérouleront dans le monde entier pourraient moins démontrer la bonne santé de la démocratie que les risques croissants qu'elle encourt. En janvier, les élections présidentielles à Taïwan pourraient susciter de nouvelles tensions avec la Chine. En Inde, le Premier ministre Narendra Modi devrait être réélu et renforcer un pouvoir de plus en plus utilisé pour déstabiliser la plus grande démocratie du monde. Mais son nationalisme hindou n'empêche pas les États-Unis de le courtiser en tant que rempart contre la Chine. En Russie, les élections ne sont qu'une mascarade, mais Poutine profiterait d'une victoire sans tambour ni trompette pour asseoir davantage son pouvoir malgré les pertes militaires massives subies en Ukraine.

Les élections au Parlement européen offrent une ouverture aux partis d'extrême droite, populistes et anti-immigration en France, en Allemagne, en Belgique et ailleurs. Leur succès pourrait être un mauvais présage pour Trump, dont la montée populiste a été prédite par le vote britannique en faveur de la sortie de l'UE en 2016. Toutefois, les Britanniques pourraient profiter des élections qui se tiendront probablement cette année pour rejeter le leadership chaotique de la droite et se tourner à nouveau vers le parti travailliste après 14 ans d'absence. Cela signifierait que les élus sortants sont partout en danger - un autre avertissement qui donne à réfléchir à M. Biden.

L'opposition flaire également le pouvoir en Afrique du Sud, où le Congrès national africain (ANC), dont le mandat est entaché de scandales, risque de perdre les élections générales pour la première fois depuis l'accession au pouvoir de Nelson Mandela. Au Mexique, un plafond de verre est probable puisque les deux principaux candidats aux élections présidentielles de juin sont des femmes.

Une nouvelle réalité géopolitique

L'année 2024 marquera l'approfondissement d'un nouvel alignement mondial. Les États-Unis et leurs alliés sont confrontés à un front souple mais de plus en plus coordonné de la Russie, de la Chine, de l'Iran et de la Corée du Nord, qui ont tous des intérêts distincts mais partagent l'objectif commun d'éroder la puissance des États-Unis. Diverses permutations de cette affiliation ont façonné les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, et une course à l'influence est en cours entre l'Occident et ses adversaires auprès des pays en développement du "Sud", la Chine cherchant notamment à contrecarrer les règles et coutumes de l'ordre mondial établi de longue date sous la houlette des États-Unis. Ces plaques géopolitiques mouvantes signifient que chaque crise mondiale devient désormais un test de la crédibilité des États-Unis et de la force de Joe Biden, au moment même où les républicains cherchent à le dépeindre comme un dirigeant faible et affaibli avant les élections de 2024.

L'immigration déconcerte les gouvernements des deux côtés de l'Atlantique

Les flux migratoires de sans-papiers assaillent presque tous les grands pays développés. Qu'il s'agisse de l'afflux record à la frontière sud des États-Unis ou du projet avorté de la Grande-Bretagne d'expulser vers le Rwanda les migrants qui ont traversé la Manche à bord de petites embarcations, l'immigration suscite un brassage politique toxique. Mais les profondes divisions idéologiques qui existent des deux côtés de l'Atlantique rendent pratiquement impossible toute réforme efficace pour lutter contre l'immigration clandestine, les installations frontalières débordées et le système d'asile abusif. Les efforts mondiaux indispensables pour lutter contre les causes des exodes massifs - comme le changement climatique, les guerres, les États en déliquescence, l'extrémisme politique et le fléau économique - dépassent la marge de manœuvre limitée de gouvernements faibles. L'aggravation de la situation fait le jeu d'extrémistes comme Trump et de leaders d'extrême droite en Europe, comme le récent vainqueur des élections néerlandaises Geert Wilders, qui font de la démagogie sur l'immigration et les étrangers et rendent les solutions politiques encore plus insaisissables.

La guerre froide entre les États-Unis et la Chine va-t-elle reprendre de plus belle ?

Lors de leur sommet en Californie en novembre, Joe Biden et le président chinois Xi Jinping ont convenu, au minimum, d'empêcher les tensions dangereuses de s'aggraver. Mais de multiples pressions s'exercent chaque jour sur la relation diplomatique la plus importante au monde. La Chine considère les efforts des États-Unis pour équilibrer son ascension de superpuissance comme un encerclement et une tentative illégitime de subvertir son destin légitime. Les rencontres à suspense entre les forces américaines et alliées et les navires et avions chinois dans les mers de Chine méridionale et orientale peuvent à tout moment déboucher sur une crise majeure. L'insistance de la Chine pour que le Taïwan démocratique soit placé sous le contrôle de la Chine continentale constitue l'un des grands risques d'une nouvelle guerre majeure. Et la Chine sera un enjeu majeur des élections américaines, réduisant la marge de manœuvre de Joe Biden, alors que Xi est soumis à une forte pression à l'intérieur du pays et n'a jamais hésité à jouer une carte nationaliste agressive à des fins politiques.

Comprendre l'IA n'est qu'une première étape

Cette année, les gouvernements intensifieront leurs efforts pour faire face aux implications sociales, économiques, sécuritaires et en matière d'emploi des percées de l'intelligence artificielle, alors que de plus en plus d'entreprises, d'armées mondiales et de groupes belligérants non étatiques testent l'utilisation qu'ils pourraient faire de ces nouvelles technologies qui font tourner la tête. Les percées s'accélèrent d'une manière que de nombreux hauts fonctionnaires ont du mal à comprendre, ce qui entrave les perspectives de réglementation. Mais l'alternative est de laisser l'industrie et son impact déstabilisant sur la société entre les mains des développeurs et des magnats qui ont lâché les médias sociaux déchaînés sur le monde sans réfléchir aux conséquences.

Espoirs pour l'économie mondiale

L'année dernière, les actions américaines ont connu un essor improbable, l'inflation s'étant ralentie et la création d'emplois étant restée forte dans une économie américaine plus performante que le reste du monde. Si la Réserve fédérale réussit un atterrissage en douceur en assouplissant sa politique de taux d'intérêt, les perspectives de réélection de Joe Biden pourraient grimper en flèche. La Chine espère un rebond après une année difficile et pourrait également contribuer à stimuler la croissance mondiale. Mais si Trump gagne en novembre et s'en tient à son projet d'imposer des droits de douane de 10 % sur toutes les importations, une guerre commerciale éclatera probablement, qui pulvérisera le système mondial de libre-échange et laissera, en fin de compte, les consommateurs dans une situation bien pire.

La crise climatique dépassera les efforts d'atténuation

Si les tendances se maintiennent, le monde s'apprête à vivre une nouvelle année d'inondations gigantesques, d'incendies gigantesques, de tempêtes monstres et de sécheresse. Mais alors que les preuves du changement climatique deviennent de plus en plus dangereuses, la volonté politique de nombreux pays de respecter les objectifs d'émissions déjà fixés s'amenuise à mesure que le coût pour les consommateurs devient évident et que les opportunistes politiques considèrent qu'une attaque contre les politiques vertes libérales est gagnante.

