- Les engrais spéciaux continuent de fournir des ressources en R & D

La société K+S Corporation continue de tirer parti du commerce des engrais spécialisés, en particulier en Europe, qui réalisent des prix plus élevés que les produits standard sur le marché clé du Brésil. Au deuxième trimestre, la société basée en Hesse a réussi à augmenter les volumes de vente dans ses activités agricoles et industrielles. Cela a compensé les prix moyens plus bas. Dans l'ensemble, les ventes ont mieux performé et les bénéfices étaient globalement alignés sur les prévisions des analystes, selon les chiffres de la société. Le PDG Burkhard Lohr a légèrement révisé à la baisse les prévisions de bénéfices pour 2024.

La société du MDax a augmenté son chiffre d'affaires au cours des trois mois jusqu'à la fin juin de presque 6 pour cent en glissement annuel à 874 millions d'euros. Le secteur agricole a contribué à 616 millions d'euros, tandis que le segment industriel a contribué à 258 millions d'euros. Bien que les bénéfices dans le secteur industriel aient diminué, la société a parlé d'une récupération notable de la demande, qui a fait augmenter les volumes de vente.

Le bénéfice d'exploitation (Ebitda) de 128 millions d'euros est resté issu du chiffre d'affaires de la société, un multiple de la figure de l'année précédente. Le résultat net ajusté a atteint 6,5 millions d'euros, comparé à une perte de presque 55 millions d'euros un an plus tôt. À cette époque, la société a été particulièrement affectée par les bas prix du potassium et l'impact d'un conflit du travail au Canada, où K+S avait récemment construit l'usine de Bethune.

Pour l'ensemble de l'année, Lohr s'attend maintenant à un Ebitda compris entre 530 et 620 millions d'euros ; le point médian reste le même que la cible précédente de 500 à 650 millions d'euros. Cela repose sur l'hypothèse d'un prix du potassium globalement stable pour le reste de l'année, que Lohr considère comme confirmé par les récents contrats d'approvisionnement en potassium des principaux concurrents avec les pays clients importants, notamment la Chine. Le reste de l'industrie s'oriente également sur ces prix, en tenant compte également d'autres régions du monde.

La forte demande dans divers

