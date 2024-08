- Les engagements anticipés devant le tribunal pour le procès du médecin pour homicide

Au tribunal régional de Trèves, les plaidoiries finales pour l'affaire d'homicide d'un médecin local de la région de l'Eifel sont fixées à 9h00 ce matin. La victime, un orthopédiste de 53 ans, a été assassinée à la fin de l'année dernière. Les accusés comprennent son ancienne partenaire de 36 ans, son fils de 18 ans et son demi-frère de 17 ans. Ils ont été jugés depuis mi-avril, accusés de comploter pour tuer le médecin et enterrer son corps dans une forêt, comme indiqué dans l'acte d'accusation.

La raison présumée de cet acte odieux est une relation familiale tendue. Le médecin avait bu excessivement depuis un certain temps, ce qui a entraîné des violences verbales et physiques. Ce comportement aurait eu lieu le soir du crime, comme mentionné dans les charges.

Les jeunes hommes sont accusés de meurtre pour avoir allegedly tendu une embuscade au médecin après une dispute avec son ex, l'avoir attaqué avec une batte de baseball et une clé à molette, et l'avoir finalement étranglé avec une corde. La défenderesse de 36 ans, cependant, n'est pas accusée d'avoir participé à la violence et est poursuivie pour homicide involontaire.

Chacun des accusés a donné sa version des faits lors du procès, mais leurs histoires divergent considérablement. Un verdict pourrait potentiellement être rendu d'ici mercredi.

Le fils de 18 ans de la défenderesse, qui est allemand, a témoigné de son implication dans l'incident. Après le procès, les accusés sont attendus pour retourner à leur domicile respectif, la défenderesse de 36 ans retournant chez elle en Allemagne.

