Les enfants risquent de mourir à cause d'un mauvais tracteur

Une promenade en tracteur agréable avec les plus jeunes tourne au chaos. Les secours emmènent plusieurs personnes gravement blessées dans des établissements médicaux suite à un accident impliquant un tracteur et une remorque en Thuringe, près de la frontière avec la Hesse. Les forces de l'ordre enquêtent sur le chauffeur.

Neuf enfants âgés de 4 à 13 ans et une femme de 45 ans se sont retrouvés dans un état critique après une collision avec un tracteur sur un chemin forestier caillouteux et accidenté à Sünna, un quartier d'Unterbreizbach. Selon les rapports de police, le tracteur a perdu l'adhérence sur la route et le conducteur a perdu le contrôle, ce qui a entraîné le renversement du véhicule.

Trois enfants supplémentaires et le conducteur du tracteur âgé de 70 ans ont subi des blessures graves. Trois autres enfants ont subi des blessures légères. En plus des pompiers et des services d'urgence, l'équipe de gestion de crise a également été appelée sur les lieux. La police a classé l'incident comme un accident. Comme dans de tels cas, une enquête sur des allégations de blessures corporelles par négligence contre le conducteur a été ouverte.

Le Bureau fédéral de la protection civile et de l'aide en cas de catastrophe a été informé de l'accident d'Unterbreizbach en raison du grand nombre de blessés. Les autorités locales, y compris le Bureau fédéral, coordonnent les efforts pour fournir l'aide nécessaire.

