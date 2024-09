Les enfants rencontrent des situations sexuellement nuisibles avec des personnes avec qui ils interagissent en ligne.

Une récente enquête, prévue pour être discutée lors d'une prochaine réunion, a révélé que près de 7 % des adolescents âgés de 10 à 18 ans qui ont cherché des soins médicaux pour des agressions sexuelles dans un hôpital californien entre 2018 et 2023 ont attribué les réseaux sociaux comme outil ayant facilité leur interaction avec leur agresseur. Ce chiffre est passé à 12 % lorsque l'on se concentre sur les cas où l'agresseur n'était pas un membre de la famille ou un proche. L'âge moyen des victimes était de 13 ans, avec 89 % de filles et environ 80 % d'hommes adultes comme agresseurs.

La principale autrice de l'étude, le Dr. Shalon Nienow, du Chadwick Center for Children and Families au Rady Children’s Hospital-San Diego, a rapporté que ses recherches en cours avec des données plus récentes suggèrent que la proportion d'agressions sexuelles contre les enfants médiatisées par des applications de réseaux sociaux a connu une augmentation notable.

"Les réseaux sociaux servent de canal de communication ubiquitous pour les jeunes, favorisant un sentiment de sécurité trompeur et d'amitié avec des individus rencontrés en ligne", a déclaré Nienow. "Dans notre expérience, les réseaux sociaux jouent un rôle significatif dans la facilitation de la communication et de la connexion entre les victimes et leurs agresseurs dans les cas d'agressions sexuelles de personnes connues."

Engager les enfants dans des discussions sur la sécurité en ligne et le consentement

Alors que le paysage numérique a façonné la dynamique de la protection de l'enfant, il est devenu de plus en plus vital pour les parents d'éduquer leurs enfants sur les dangers numériques.

"Précédemment, connaître les allées et venues d'un enfant suffisait à le protéger, mais maintenant, l'exploitation sexuelle peut se produire chez nous sans que nous le sachions", a noté le Dr. Anna Akerman, professeur associé au département des communications à l'Université Adelphi à New York, qui se spécialise dans la compréhension de l'impact des médias sur les enfants. "Les adolescents victimes de viol ont souvent tendance à rester silencieux en raison de la culpabilité, de la peur et de la honte."

Ces sentiments soulignent l'importance d'initier des conversations sur ces risques avec les enfants. Les parents doivent informer leurs enfants des menaces potentielles en ligne, en mettant en évidence les risques posés par les étrangers qui peuvent essayer de les contacter en ligne, en insistant sur l'approbation des parents avant de rencontrer quelqu'un en personne et en encourageant leur enfant à refuser s'ils se sentent mal à l'aise dans une situation.

"Établir un dialogue précoce et ouvert concernant l'autonomie corporelle, la sécurité et les préoccupations de consentement est crucial pour favoriser la confiance mutuelle, la compréhension et l'empowerment des enfants à exprimer tout préoccupation qui peut survenir", a ajouté Nienow. Elle est également professeur clinique associé de pédiatrie à l'Université de Californie à San Diego.

Surveiller les interactions en ligne des enfants

La surveillance des interactions en ligne des enfants est devenue essentielle dans l'ère numérique d'aujourd'hui, car de nombreux parents associent à tort cela à une invasion de la vie privée.

Ce mois-ci, Instagram a introduit de nouvelles fonctionnalités de sécurité qui permettent aux parents de voir les comptes avec lesquels leur enfant a récemment interagi. Ces mesures de sécurité offrent un moyen pour les parents de rester informés des interactions de leur enfant sans espionner leurs messages.

Les paramètres mis à jour d'Instagram pour les utilisateurs de moins de 18 ans limitent leur capacité à recevoir des messages de personnes avec lesquelles ils ne sont pas déjà connectés. Cependant, les adolescents de 16 à 17 ans ont la possibilité de modifier ces paramètres, soulignant l'importance de s'assurer que les enfants ne les modifient pas et de vérifier leur âge pour marquer leurs comptes comme comptes d'adolescents.

Apprendre aux enfants à partager un contenu approprié

Les parents doivent également prêter une attention particulière au contenu que leurs enfants partagent sur les réseaux sociaux, car les études montrent que les adolescents courent souvent le risque de s'exposer en partageant du contenu perçu comme provocateur.

Les adolescents peuvent inconsciemment mettre leur sécurité en danger en partageant des images sexualisées d'eux-mêmes. Mes recherches ont révélé que les filles tentent souvent d'augmenter leur popularité en publiant des photos aguichantes pour obtenir des likes sur les plateformes de réseaux sociaux. Il est donc vital que les parents éduquent les enfants sur les conséquences potentielles du partage de telles images, qui pourraient les rendre vulnérables aux prédateurs. Les parents doivent également surveiller les activités en ligne de leurs enfants.

Malheureusement, les enfants trouvent souvent des moyens de contourner les règles et les mesures de sécurité de leurs parents. Une adolescente que j'ai interrogée pour mon livre a avoué que sa mère lui avait interdit de publier des photos d'elle en maillot de bain. Pour contourner cette règle, elle a partagé ces photographies sur une autre plateforme, pour découvrir qu'elles avaient été republiées sur une autre plateforme de réseaux sociaux - prétendument utilisée pour le trafic d'adolescentes.

"J'avais peur qu'ils me trouvent et me prennent", a déclaré la jeune fille.

Heureusement, elle a demandé de l'aide à sa mère. Cependant, de nombreux enfants sont réticents à se confier à leurs parents lorsqu'ils rencontrent des situations difficiles en raison de la peur de perdre leurs appareils numériques. Ainsi, le message le plus important que les parents peuvent transmettre est qu'ils sont une source d'aide sûre et fiable, quel que soit les erreurs de leurs enfants.

La capacité des prédateurs sexuels à interagir avec les enfants sur les réseaux sociaux représente une menace sérieuse.

Cependant, selon Akerman, il existe des moyens pratiques pour les parents d'éduquer leurs enfants sur la façon de se protéger et de protéger leurs activités en ligne.

"Dans la mesure où nous pouvons surveiller ce que font les adolescents sur ces plates-formes et engager des conversations constructives sur leurs risques, nous pouvons significativement atténuer cette menace très réelle et en constante évolution", a conclu Akerman.

Face aux préoccupations croissantes concernant les agressions sexuelles médiatisées par les réseaux sociaux, promouvoir la santé et le bien-être dans les communications numériques est crucial pour les adolescents. Encourager des dialogues ouverts sur la sécurité en ligne, le consentement et l'autonomie corporelle peut permettre aux enfants d'exprimer leurs préoccupations et de prendre des décisions éclairées sur leurs interactions en ligne.

De plus, les parents doivent s'impliquer activement dans le bien-être numérique de leurs enfants, en restant informés de leurs activités en ligne et en utilisant les fonctionnalités de sécurité disponibles pour surveiller leurs interactions. Grâce à cette approche combinée d'éducation et de surveillance, nous pouvons contribuer à créer un environnement numérique plus sûr pour nos enfants.

