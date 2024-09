Les enfants inhalent le gaz galactique pour obtenir des effets intoxicants.

Les éléments mentionnés ci-dessus sont des cartouches remplies d'oxyde nitreux produites par une entreprise basée à Atlanta, destinées uniquement à des fins culinaires telles que les cafés froids, les desserts et les sauces. Lors de leur utilisation, ces cartouches, fabriquées à partir d'alliages d'acier inoxydable, aident à transformer les produits laitiers et autres ingrédients en unestate mousseuse. Cependant, sans composant alimentaire, la décharge émet uniquement de l'oxyde nitreux.

Le mésusage de l'oxyde nitreux - souvent appelé "faire des whippets" par les personnes âgées - n'est pas un concept nouveau, selon le Dr. Gail Saltz, professeur clinique agrégé de psychiatrie à la Weill Cornell Medical College de l'Université Cornell et psychiatre associé à l'Hôpital New York-Presbyterian.

La pratique a connu une croissance significative aux États-Unis et au Royaume-Uni, selon une étude publiée en mars 2018. Au Royaume-Uni - où il est devenu illégal de détenir la substance - l'utilisation de l'oxyde nitreux chez les personnes âgées de 16 à 24 ans est arrivée en deuxième position après le cannabis en 2020. De même, les augmentations de l'utilisation aux Pays-Bas ont été liées à un nombre croissant de jeunes présentant des plaintes neurologiques dans les hôpitaux.

Les années adolescentes sont souvent une période de curiosité exacerbée, de pression des pairs, d'un désir d'expérimentation, d'un besoin de s'intégrer, d'instabilité émotionnelle et d'autres facteurs de stress que les adolescents peuvent chercher à éviter, a expliqué Saltz.

"Tous ces facteurs peuvent inciter un adolescent à essayer une substance qui induit l'intoxication", a-t-elle déclaré, ajoutant : "Les opportunités d'exposition sont considérablement accrues en raison des réseaux sociaux".

Par exemple, TikTok tente d'empêcher les utilisateurs d'accéder au contenu associé à "Galaxy Gas" en les redirigeant vers des lignes d'assistance et des ressources sur les effets du mésusage de substances. Cependant, les vidéos qui contournent la censure en omettant certaines lettres dans l'étiquette continuent de gather millions de vues. Il est intéressant de noter que certaines vidéos sur les réseaux sociaux portant l'étiquette "Galaxy Gas" montrent des produits d'autres marques.

Malgré leur absence d'intention malveillante, les options de saveur peuvent être attrayantes pour les enfants, selon Saltz.

Le mésusage illégal de produits à base d'oxyde nitreux présente des risques sérieux pour la santé, selon un porte-parole de Galaxy Gas. Dans un communiqué, l'entreprise a exprimé sa préoccupation quant aux rapports et aux publications sur les réseaux sociaux concernant les personnes qui mésusent de ses produits et a temporairement cessé la vente de cartouches de crème fouettée.

Les conditions d'utilisation et les conditions de vente de l'entreprise interdisent explicitement l'utilisation injustifiée, le mésusage ou la tentation des enfants. Si quelqu'un mésuse d'un produit à base d'oxyde nitreux, il est encouragé à contacter la Lifeline du Crisis au 988 pour obtenir des ressources d'assistance en matière de toxicomanie.

Risques du mésusage de l'oxyde nitreux

L'oxyde nitreux est principalement utilisé dans les environnements médicaux, comme pour détendre les patients avant les interventions dentaires, a expliqué Saltz.

Dans ces contextes, "il est généralement utilisé comme un mélange d'oxygène et d'oxyde nitreux, pas de l'oxyde nitreux pur, et contrôlé dans un environnement surveillé", a déclaré Saltz. "Il est administré progressivement, de sorte qu'il ne restreint pas l'apport en oxygène que vous recevriez autrement, et ce n'est pas une entrée soudaine."

Cependant, l'inhalation de rapides bouffées d'oxyde nitreux pur peut compromettre l'apport en oxygène, ce qui peut entraîner des évanouissements, des attaques cardiaques, des malaises, des pertes d'équilibre, des maux de tête, des nausées, des vomissements et des convulsions. D'autres risques comprennent les lésions cérébrales, l'anémie, les lésions nerveuses, la paralysie, la carence en vitamine B12 et la dépendance à l'oxyde nitreux.

Le mésusage de l'oxyde nitreux peut également être fatal, et le niveau d'exposition requis varie en fonction de la quantité et de la sensibilité individuelle.

Informations aux enfants sur le mésusage de substances

Compte tenu des risques, il est crucial d'avoir des conversations actives et ouvertes avec les enfants sur le mésusage de l'oxyde nitreux et de la toxicomanie en général, a insisté Saltz.

"La plupart des parents pensent que leur enfant est inconscient ou ne découvrira pas, car ils le souhaitent ainsi", a déclaré Saltz. "Cependant, dès que l'enfant atteint l'âge préadolescent, il y a une forte probabilité qu'il ait été exposé à de telles informations et en soit conscient, avec quelqu'un parmi ses pairs qui y a recours. Il est simplement naïf de supposer que 'si je n'en parle pas, ils ne découvriront pas et n'en feront pas l'expérience par hasard'."

Il est plus efficace d'engager la conversation avant les années préadolescentes, plutôt que de la reporter jusqu'à la fin du lycée - ce qui est courant - et cela n'incitera pas les enfants à mésuser de substances, a suggéré Saltz.

Il est recommandé d'ouvrir la discussion avec des questions plutôt qu'avec un discours qui pourrait amener les enfants à se désintéresser, a-t-elle suggéré. Ces questions pourraient être : As-tu entendu parler de cela ? Qu'en penses-tu, qu'en sais-tu et comment te sens-tu à ce sujet ? Qu'est-ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux à ce sujet ? Y a-t-il des amis qui essaient cela ?

La discussion doit être un processus bidirectionnel, permettant aux enfants d'exprimer leurs pensées tout en transmettant vos préoccupations et vos réponses à leurs questions, a déclaré Saltz. Rappelez-leur que les vidéos sur les réseaux sociaux montrant des jeunes s'amusant en mésusant le gaz hilarant ne sont qu'un aspect de l'histoire - elles ne montrent pas les dommages que ces activités peuvent causer, et tous

"Si vous pensez que votre enfant utilise fréquemment quelque chose, emmenez-le chez un professionnel de la santé mentale - quelqu'un ayant une expertise en matière d'utilisation ou d'abus de substances. Lui dire simplement d'arrêter n'est peut-être pas une option.

La mauvaise utilisation de l'oxyde nitreux peut entraîner divers problèmes de santé, notamment des évanouissements, des attaques cardiaques et même des convulsions. Pour encourager le bien-être et maintenir une bonne santé, il est essentiel d'avoir des discussions ouvertes avec les enfants au sujet de la mauvaise utilisation des substances, y compris l'oxyde nitreux, avant qu'ils ne tombent sur de telles informations de manière inattendue."

