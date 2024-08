- Les enfants et les jeunes sont récompensés pour avoir sauvé des vies

Sans eux, trois enfants ne seraient pas en vie : Le sénateur de l'Intérieur de Brême, Ulrich Maurer, a honoré trois enfants, un adolescent et trois adultes d'une reconnaissance publique pour avoir sauvé deux garçons de cinq et six ans et une fille de huit ans de la noyade.

Le 26 juin, des scènes dramatiques se sont déroulées au lac du parc sportif de Grambke : Les amis de 13 ans, Alessandro Fortino et Matti Wulf, jouaient dans l'eau lorsqu'ils ont découvert trois enfants flottant sans mouvement dans la zone de baignade. Lorsque leurs cris à l'aide sont restés sans réponse, l'un d'eux est allé chercher la sœur de 16 ans de l'autre. Entre-temps, deux enfants étaient déjà sous l'eau. "C'est à ce moment-là que j'ai compris", a dit Alessandro. Les garçons ont plongé pour récupérer les enfants et les ont ramenés. La sœur a amené les enfants sur la rive.

Une fille de 12 ans pratique la RCR sur une fille de 8 ans

Sur la rive, Amira Bouslama, 12 ans, a réalisé la gravité de la situation et a commencé à pratiquer la RCR sur la fille de 8 ans. Elle l'avait appris dans la jeunesse pompiers. "Puis la fille a rouvert les yeux", se souvient-elle.

Gina Marie Schmidt (22) et Daniela Jentsch (39) ont pris soin du garçon de cinq ans. "Le garçon était déjà parti", a rapporté Schmidt. Jentsch a dit qu'elle pensait que l'enfant ne survivrait pas. "C'était très choquant", a-t-elle dit. Alexander Hamm (41) a ranimé le troisième enfant. Lorsque les sauveteurs de la station DLRG sont arrivés, tous les enfants avaient à nouveau un pouls.

Les secouristes veulent revoir les enfants

Les trois ont été transportés à l'hôpital en hélicoptère. Le lendemain, ils étaient déjà beaucoup mieux, a dit Andreas Callies des services de secours de Brême. Alessandro a dit que son plus grand souhait est de revoir les trois enfants.

La reconnaissance du sénateur de l'Intérieur de Brême, Ulrich Maurer, a mis en évidence le courage d'Alessandro Fortino, Matti Wulf et de leur sœur de 16 ans, qui ont également été reconnus aux côtés des adultes pour leur rôle dans le sauvetage avec des ['Distinctions honorifiques'].

Gina Marie Schmidt, Daniela Jentsch et Alexander Hamm, qui ont également joué des rôles cruciaux dans la réanimation et le sauvetage des enfants, peuvent maintenant ajouter ces ['Distinctions honorifiques'] à leur réputation pour leurs actes désintéressés.

