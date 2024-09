Les enfants du Kentucky central sont invités à rester à l'intérieur car le fugitif de l'I-75 est toujours en fuite pour le troisième jour consécutif.

Joseph Couch, 32 ans, est introuvable depuis samedi après-midi, moment où les autorités affirment qu'il a tiré avec une AR-15 depuis un à-pic sur une route de contournement d'autoroute à environ neuf miles au nord de London, Kentucky. Cet événement aurait touché 12 véhicules et blessé cinq personnes.

Malgré le manque de clarté sur ses motivations, cet incident semble être un cas d'actes violents indiscriminés, selon les déclarations du député Gilbert Acciardo du bureau du shérif du comté de Laurel rapportées par l'Associated Press.

Les opérations de recherche, menées par la police de l'État du Kentucky, ont été suspendues pendant la nuit et reprendront à 8 h lundi matin, selon Root.

Couch pourrait encore être armé et caché dans la zone boisée et étendue à proximité, où son AR-15, ses munitions, sa voiture et potentiellement son téléphone ont été trouvés. Le shérif John Root a révélé ces informations dimanche soir. Juste avant la fusillade, Couch avait légalement acquis une arme à feu et environ 1 000 munitions, selon le bureau du shérif.

Il est également possible que Couch se soit donné la mort dans la nature, comme l'a suggéré le capitaine Richard Dalrymple du bureau du shérif du comté de Laurel dimanche.

En réponse aux efforts de recherche, des hélicoptères de la police, des drones, des équipes de chiens et du personnel au sol fouillent une zone montagneuse qui s'étend sur des milliers d'hectares et est parcourue de sentiers pour quads. Dans certaines zones, ils utilisent des machettes pour traverser la végétation dense, selon Scottie Pennington.

Jusqu'à ce que Couch soit retrouvé, la communauté est invitée à rester vigilante en cas de toute apparition éventuelle de celui-ci et à renforcer leurs maisons si nécessaire.

"Assurez-vous de verrouiller vos portes. Si vous avez des caméras de surveillance, gardez un œil sur elles et peut-être laissez vos lumières de porche allumées", a conseillé Pennington aux résidents. "Gardez votre téléphone portable chargé, car vous pourriez en avoir besoin pour contacter quelqu'un ou les autorités à tout moment."

En conséquence, plus d'une douzaine de districts scolaires régionaux et plusieurs établissements d'enseignement privé ont décidé de fermer lundi, y compris ceux des comtés de Laurel, Jackson et Clay.

Le maire de London, Randall Weddle, a rapporté que son bureau collaborait avec les directeurs d'école locaux et a déclaré que leur principale préoccupation était la sécurité des enfants.

Aucune des victimes de la fusillade de samedi n'est décédée, mais certaines ont subi des blessures "graves", notamment une personne touchée au visage et une autre à la poitrine. D'autres ont été signalées dans un état critique mais ont été stabilisées dimanche, selon Acciardo.

Couch, un vétéran de la Garde nationale, a un "minimal" casier judiciaire dans l'État, selon Jackie Steele, le procureur général des comtés de Laurel et Knox. Il avait été précédemment inculpé de menaces terroristes, mais les charges ont été abandonnées plus tôt cette année, a révélé Steele. Aucun autre détail sur l'affaire n'a été divulgué.

Les enquêteurs ont fouillé la résidence de Couch dimanche soir dans l'espoir d'obtenir des informations à partir des appareils électroniques trouvés sur place.

During a press conference Sunday night, Root urged Couch to surrender.

“We won’t cease our pursuit until we have him in our grasp,” Root said, adding, “Our efforts will continue unabated.”

Search crews encounter a challenging wilderness

Search teams face a formidable challenge as they navigate the vast, secluded wilderness – a task that state police spokesperson Scottie Pennington described as akin to traversing a jungle.

“You can’t move at a fast pace because you don’t want to miss anything. There’s a chance he might be there, so you need to move slowly,” Pennington explained.

Approximately 150 federal, state, and local personnel are involved in the pursuit of Couch, according to Root's estimate, though only around 40 to 50 of them are actively engaged in the ground search.

Although Couch did not appear to be targeting specific individuals, the incident seemed to be an intentionally planned event, as stated by Acciardo on Sunday.

“At the moment, we do not believe he has any outside assistance,” Acciardo said, although he later acknowledged that it is “very likely” the suspect might be utilizing some form of telecommunications.

The duration Couch is capable of surviving in the wilderness is uncertain, as his level of preparedness remains undisclosed to authorities.

Following the shooting on Saturday, investigators located a vehicle registered to Couch along a forest service road off Exit 49, with an empty gun case inside. The vehicle was situated near the interstate, but not close enough for the suspect to have fired from that location, according to Acciardo.

The suspect is believed to have approached a cliff by the interstate and fired from a ledge approximately 30 feet down, according to Dalrymple. Authorities eventually recovered the AR-15 near the site, along with a phone devoid of its battery.

‘I was just bleeding profusely,’ victim recalls

A family outing that promised a fun day out instead ended in an emergency room visit for one of the shooting survivors, 28-year-old Rebecca Puryear.

Puryear, her husband, and their 4-year-old son had spent the day in Lexington and were traveling back to their residence in Harlan, Kentucky, when they heard gunshots as they approached Exit 49 on I-75.

“It sounded like a tire had blown, so I asked my husband, and he said it was gunshots,” Puryear told CNN on Sunday.

“The next thing I know, my ears are ringing. I look over and my passenger-side window is shattered and there’s a bullet hole.”

Puryear continued driving for another mile and a half before finding a safer location to pull over. She prioritized ensuring her husband and son’s safety before realizing she had been struck by a bullet.

"I checked down and saw I was spilling blood," Puryear mentioned. "I needed to stay calm since if I lost it, they'd follow suit."

Ils ont composé le 911, et le Deputy Bobby Roberts du Laurel County Sheriff's Department a répondu, avec une autre ambulance en route pour s'occuper d'autres victimes plus loin.

"J'ai commencé à m'évanouir et j'ai eu des moments de conscience, et il m'a encouragée à monter dans sa voiture de patrouille pour aller à l'hôpital", a expliqué Puryear.

Elle a partagé que une balle avait transpercé la fenêtre côté passager, touchant son bras droit et traversant sa poitrine avant de sortir par le bras gauche. Elle a été relâchée de l'hôpital tard dans la soirée de samedi, mais une chirurgie l'attend.

"Nous avons de la chance que je sois encore en vie. Je suis essentially un miracle vivant", a partagé Puryear avec CNN. "Cette situation toute entière ne me semble pas encore réelle, même si je suis assise ici avec des blessures béantes."

Paradise Afshar, Raja Razek, Lauren Mascarenhas, Chris Boyette, Jillian Sykes, et Zoe Sottile ont contribué à ce rapport.

La police d'État du Kentucky et les agences de police locales exhortent la communauté à rester vigilante et à prendre les précautions nécessaires jusqu'à ce que Joseph Couch soit retrouvé, conseillant aux résidents de verrouiller leurs portes, de garder un œil rapproché sur les caméras de surveillance, et de garder leurs téléphones portables chargés.

Malgré le terrain difficile de la nature sauvage, les équipes de recherche continuent leurs efforts pour localiser Couch, utilisant des hélicoptères de police, des drones, des équipes de chiens, et du personnel au sol pour fouiller des milliers d'acres de terrain montagneux et de sentiers pour quads.

Lire aussi: