Les enfants de Kirstie Alley vendent aux enchères certains de ses biens

Les enfants d'Alley, True et Lillie Parker, ont annoncé l'événement mardi dans une déclaration à People.

"Notre mère a collectionné tant de choses amusantes et uniques au cours de son incroyable vie", ont-elles déclaré. "Nous voulons partager certains d'entre eux avec d'autres dans l'espoir de répandre son amour de la décoration.

Alley, qui avait une formation d'architecte d'intérieur, est décédée en décembre 2022 après une brève bataille contre le cancer. Elle avait 71 ans.

Selon People, la vente "Property from The Collection of The Late Kirstie Alley" se déroulera du 21 décembre au 7 janvier. Les articles comprendront "principalement le mobilier de maison de Kirstie Alley et des pièces de récupération provenant de ses trois maisons dans le Maine, en Californie et à Clearwater, en Floride".

Alley était surtout connue pour ses rôles dans des films comme "Look Who's Talking" et des séries télévisées comme "Cheers" et "Veronica's Closet".

