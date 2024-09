Les enfants de Kim Porter défient les spéculations sur la mort de leur mère.

Quincy Brown, âgé de 33 ans, ainsi que ses frères et sœurs, Christian, 26 ans, et les jumelles de 17 ans Jessie et D'Lila Combs, ont publié une déclaration conjointe sur les réseaux sociaux concernant leur mère décédée, qui aurait prétendument succombé en 2018 à l'âge de 47 ans.

Il a été rapporté que son décès était dû à une pneumonie.

Récemment, ses enfants ont de nouveau pris la parole suite aux problèmes juridiques de Combs. Il est accusé dans le district sud de New York et pourrait écoper d'une peine de prison à vie s'il est reconnu coupable des chefs d'accusation de conspiration de rackette, de trafic sexuel et d'aide à la prostitution. Il a plaidé non coupable.

Dans leur déclaration conjointe, ils ont abordé les rumeurs infondées concernant la relation de leurs parents et la mort de leur mère. Ils ont clarifié que leur mère n'avait pas écrit de livre, et quiconque prétend le contraire trompe les autres.

Un livre auto-édité intitulé "Kim's Lost Words: A journey for justice, from the other side", présenté comme le mémorial de Porter, est devenu un best-seller sur Amazon, suscitant des débats concernant la cause de sa mort.

Les frères et sœurs ont exprimé leur inquiétude quant aux nouvelles spéculations concernant la mort de leur mère, qui les ont laissés dévastés. Ils ont insisté sur le fait que la cause de sa mort avait été déterminée et qu'il n'y avait pas de jeu trouble.

Ils ont également condamné ceux qui ont répandu de fausses informations sur leur mère.

"We are disheartened to see how the world has turned this tragic event into a spectacle," they wrote. "Our mother should be remembered for the wonderful, strong, caring, and loving person she was. Her memory should not be tainted by baseless conspiracy theories."

Les enfants n'ont pas mentionné les problèmes juridiques de leur père dans leur déclaration.

Combs et Porter ont eu une relation à long terme, intermittente, de 1994 à 2007. Pendant cette période, leur fils et leurs jumelles sont nés. Combs a joué un rôle actif dans l'éducation de Brown, qui était le fils de Porter avec le chanteur Al B. Sure.

Malgré l'intérêt croissant pour un livre controversé prétendant être le mémorial de leur mère, Quincy Brown et ses frères et sœurs affirment avec force que la cause du décès de leur mère, attribuée à une pneumonie, a été déterminée et qu'il n'y a pas de fondement pour toute autre théorie.

