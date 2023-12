Les enfants de Jason Sudeikis et d'Olivia Wilde s'incrustent adorablement dans son interview à ESPN.

Sudeikis, qui partage ses enfants Otis, 9 ans, et Daisy, 7 ans, avec son ex Olivia Wilde, est apparu lundi dans l'émission "The Bird and Taurasi Show" sur ESPN, où il était habillé dans l'esprit de la saison comme un lutin de Noël. L'acteur discutait du match Milwaukee Bucks contre New York Knicks avec Sue Bird et Diana Taurasi, lorsque ses deux enfants sont apparus et ont fait un signe à la caméra.

"Ce sont les lutins du lutin", a déclaré Sudeikis en plaisantant.

"Jason a deux enfants, Diana aussi. D, où est ta grenouillère ?". dit Bird.

Sudeikis a expliqué qu'Otis soutenait les Knicks et que Daisy ne savait pas exactement qui elle voulait voir gagner.

"Les enfants de New York, vous savez que nous sommes là. Nous sommes en bas de la route du Barclays", a ajouté Sudeikis.

Lorsqu'on a demandé à Otis et Daisy ce qu'ils avaient reçu pour Noël, Otis a répondu "une PS5" et Daisy a montré un chien en peluche appelé "Gray Guy".

Daisy a demandé aux téléspectateurs de "s'abonner".

"Allez les gars, on n'est pas en train de vendre des trucs", a répondu Sudeikis avant de prendre le chien en peluche et de dire : "Tiens, va chercher, va chercher !".

Sudeikis et Wilde sont coparents depuis la fin de leurs fiançailles en 2020.

Source: edition.cnn.com