- Les enfants de Francfort ont des cours de natation pendant les vacances

Avec l'action "Seahorse - Frankfurt apprend à nager", environ cent filles et garçons reçoivent des cours de natation à prix réduit cet été. "La natation est un sport très important. Si vous savez nager, c'est l'un des sports les plus sains", déclare la ministre du Sport de Hesse, Diana Stolz, qui a accepté la patronage du programme. Cependant, ne pas savoir nager peut rapidement devenir dangereux.

Le but du programme est d'obtenir le badge Seahorse. Ceux qui ont déjà essayé d'inscrire leur enfant à un cours de natation, par exemple dans un club, savent à quel point les places gratuites sont rares, expliquent les organisateurs. Un total de 15 cours de deux semaines sont proposés dans trois piscines différentes de Francfort cet été.

Le nombre de non-nageurs est toujours trop élevé

Les enfants âgés de six ans et plus peuvent généralement participer. Le coût est de 50 euros. Les parents à faible revenu pouvaient demander une subvention. Le programme est organisé par le "Frankfurter Neue Presse", l'école de natation de Francfort, les piscines de Francfort et "Hitradio FFH".

"Le nombre de non-nageurs est toujours trop élevé pour un pays comme l'Allemagne", déclare Michael Ulmer, directeur sportif du premier club de natation de Francfort. Il est crucial que les enfants apprennent à nager tôt et n'aient pas peur de l'eau.

Un impact significatif de Corona

Le septuagénaire est actif en tant qu'instructeur de natation depuis des décennies. La compétence en natation des enfants a-t-elle diminué au fil des ans ? "Un impact significatif de Corona". On peut encore sentir que deux ou trois années sont manquantes. Ces lacunes sont toujours comblées aujourd'hui. Si vous avez appris à nager, vous pouvez continuer à le pratiquer - contrairement à certains autres sports - grâce à la technique sans impact sur les articulations, même jusqu'à un âge avancé.

En abordant le nombre élevé de non-nageurs en Allemagne, Michael Ulmer, le directeur sportif du premier club de natation de Francfort, met en avant l'importance de l'enseignement précoce de la natation pour surmonter la peur de l'eau des enfants.

