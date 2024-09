Les enfants de Diddy dissipent les idées fausses.

Suite à l'arrestation de Sean "Diddy" Combs pour des chefs d'accusation de viol, de traite sexuelle illégale, de crime organisé et de promotion de la prostitution, de nombreuses rumeurs ont circulé, y compris des spéculations sur son implication dans la mort de son ex-petite amie Kim Porter. Maintenant, ses trois enfants, Christain (26 ans), les jumeaux Jazz et D'Lila (19 ans), qui sont les enfants de Diddy, et le fils de Porter, Quincy Brown (33 ans), issu d'une relation antérieure, ont abordé ces rumeurs.

Face à de nombreuses rumeurs infondées et blessantes concernant la relation de leurs parents et le décès prématuré de Porter en 2018, ils ont publié une déclaration sur Instagram, affirmant : "Nous ne pouvons plus rester silencieux."

La première rumeur qu'ils souhaitent démentir est l'allégation selon laquelle Porter aurait écrit un livre révélateur. Auparavant, certains médias ont rapporté l'existence d'un manuscrit intitulé "Kim's Lost Words : Un voyage pour la justice, De l'autre côté", prétendument écrit par Porter et envoyé au producteur Chris Todd avant sa mort.

"Notre mère n'a pas écrit de livre", ont-ils déclaré sans ambiguïté. "Quiconque prétend avoir un manuscrit ne fait que nuire à sa propre réputation. Qu'il soit connu que toute personne se faisant passer pour un ami de notre mère ou de notre famille n'est pas truly un ami."

Pourquoi ce manuscrit présumé apparaît-il maintenant ?

L'émergence de ce manuscrit supposé coïncide avec de récentes révélations concernant Diddy. Avec Diddy actuellement poursuivi pour des chefs d'accusation de viol, de traite sexuelle illégale, de crime organisé et de promotion de la prostitution, une théorie du complot a vu le jour suggérant que le décès de Porter n'était pas accidentel mais un meurtre. Cette théorie a pris de l'ampleur lorsque l'ex-petit ami de Porter et père de Quincy Brown, le rappeur Albert Joseph Brown, connu sous le nom d'Al B. Sure!, a propagé cette idée, laissant entendre que la couverture était conçue pour dissimuler les activités passées de Diddy.

Cependant, les enfants de Porter rejettent cette théorie, déclarant : "Bien que nous ayons eu du mal à comprendre pourquoi elle nous a été enlevée si prématurément, les causes de son décès ont été établies depuis longtemps. Il n'y avait absolutely pas de jeu louche impliqué."

Les résultats de l'autopsie apportent des éclaircissements

Porter est décédée de manière inattendue le 15 novembre 2018 après avoir éprouvé des symptômes grippaux pendant plusieurs jours. Une autopsie a ensuite révélé que Porter était décédée de complications de pneumonie lobaire. Le manuscrit présumé peut être acheté en ligne pour 25 $, l'auteur étant inscrit sous le nom de Jamal T. Millwood, un pseudonyme que certains théoriciens du complot pensent avoir été utilisé par le late rappeur Tupac Shakur, qu'ils croient toujours en vie.

Signé "Quincy, Christian, Jessie & D'Lila", leur déclaration s'est conclue par une supplique émouvante : "Nous sommes profondément attristés que le moment le plus déchirant de notre mère ait été transformé en spectacle. Notre mère devrait être rappelée comme lamazing, forte, aimante et gentille femme qu'elle était. Sa mémoire ne devrait pas être salie par ces théories du complot horrifiantes."

Diddy reste en détention. La cour a refusé deux fois de lui accorder la liberté sous caution en raison de la gravité des chefs d'accusation, et une audience préliminaire est prévue pour le 9 octobre.

À la suite de l'arrestation de Diddy, diverses rumeurs ont circulé, dont une qui allègue que Diddy serait secrètement gay et aurait commandité la mort de Tupac en 1996. Cette allégation circule depuis des années. Selon un enregistrement d'interrogatoire de police fuite de 2008, le présumé meurtrier, Duane "Keefe D" Davis, a affirmé que Diddy avait promis de le rémunérer pour le meurtre mais ne l'a pas fait par la suite. Diddy nie ces allégations.

Au milieu de ces rumeurs, certaines personnes ont soulevé le sujet de harcèlement sexuel, prétendument survenu dans l'entourage de Diddy. Il est important de noter que ce ne sont que des allégations et que Diddy n'a été inculpé d'aucune infraction liée au harcèlement sexuel.

Dans le contexte de ces rumeurs, il est important de souligner que tous les individus ont droit d'être traités avec dignité et respect, indépendamment de leur célébrité ou de leur statut. Tout type de harcèlement sexuel est inacceptable et doit être traité en conséquence.

