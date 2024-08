- Les enfants de célébrités comme Ben Affleck et Tom Cruise et leurs homologues

Grandir si vite" : Cette pensée pourrait traverser l'esprit de certains parents célèbres en ce moment. Plusieurs enfants de parents célèbres se préparent à quitter le nid familial pour entamer leur parcours universitaire. Certains ont même été acceptés dans des universités prestigieuses.

Ben Affleck : Sa fille Violet se prépare pour Yale

Ben Affleck est actuellement submergé par de nombreuses responsabilités, avec Jennifer Lopez venant récemment de demander le divorce de l'acteur et réalisateur. Pendant ce temps, sa fille Violet est sur le point de vivre sa première expérience universitaire. La fille de 18 ans d'Affleck est issue de son premier mariage avec l'actrice Jennifer Garner.

Violet est supposée rejoindre l'Université Yale à New Haven, dans le Connecticut. Ce week-end, elle a été vue sur le campus avec ses parents et son frère de 15 ans, Fin. Des photos obtenues par le "Daily Mail" britannique montrent Affleck détendu avec ses enfants et son ex-femme à ses côtés. Le plus jeune fils, Samuel, 12 ans, était absent. Il reste incertain de la matière que Violet étudiera à l'université élitiste.

Suri Cruise

Suri Cruise, 18 ans, fille de Tom Cruise et Katie Holmes, s'apprête également à entrer dans la vie adulte. Suri est censée avoir emménagé dans une résidence universitaire de l'Université Carnegie Mellon ce week-end, accompagnée de sa mère. Des images captées par le "Daily Mail" montrent la mère et la fille avec des valises sur le campus de l'université à Pittsburgh, en Pennsylvanie.

Son père, apparemment sans contact avec Suri depuis sa séparation d'avec Holmes, n'était pas présent. Selon les rumeurs, Suri aurait maintenant changé son nom en Suri Noelle. Holmes a récemment déclaré à "Town & Country" magazine qu'elle était "très fière" de sa fille, exprimant à la fois de la tristesse et de la joie. Des sources suggèrent que Suri étudiera la mode.

Moses Martin

Le fils de Gwyneth Paltrow, Moses Martin, issu de son union avec le chanteur principal de Coldplay, Chris Martin, prend également son indépendance. Selon les rapports, Moses se prépare à intégrer l'Université Brown. Le jeune homme de 18 ans quitte Los Angeles pour Providence, dans le Rhode Island.

Paltrow a partagé ses sentiments dans une interview accordée au "Sunday Times", exprimant un "profond sentiment de tristesse imminente", mais reconnaissant la nécessité de l'indépendance des enfants pour leur croissance. Le sujet que Moses a choisi d'étudier à l'université prestigieuse reste inconnu. Paltrow et Martin ont également une fille, Apple.

Henry Samuel

Le fils aîné de Heidi Klum, Henry Samuel, prend également son envol. Peu après sa graduation, Klum a publié des photos et des vidéos sur Instagram, exprimant sa fierté. Le lieu de l'université de Henry n'a pas été révélé.

Après la cérémonie de graduation, Klum, son mari Tom Kaulitz et ses autres enfants étaient présents lors d'un dîner. Lou et Johan sont nés du mariage de Klum avec le chanteur Seal, tandis que Leni Klum est née avec l'aide de Flavio Briatore.

Shepherd Seinfeld

La femme de Jerry Seinfeld, Jessica, a célébré le déménagement de son plus jeune fils Shepherd dans sa chambre universitaire la semaine dernière. Elle a publié des photos sur Instagram, montrant le moment joyeux de la famille sur le campus. Les médias rapportent que Shepherd suivra les pas de ses frères et sœurs en intégrant l'Université Duke en Caroline du Nord. Jessica n'a pas révélé le domaine d'étude choisi par Shepherd.

La fille de Sharon Stone, Laird, a déjà un objectif clair : selon le post Instagram de Stone en fin de juillet, il va entamer ses études de médecine. La semaine dernière, elle a publié une photo de Laird devant un bâtiment universitaire avec la légende "Jour important". En mai, elle a célébré la graduation de son fils du lycée, apparaissant fière sur une photo Instagram. Au début de ce mois, elle a révélé sur Instagram que son fils aîné adopté, Roan, avait commencé une carrière d'acteur.

Lire aussi: