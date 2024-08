Les endorsements trompeurs de célébrités apparaissent comme un outil dans les luttes de désinformation, générant une ambiguïté avant les élections de 2024.

En amont de l'élection de 2024, de nombreuses fausses allégations, similaires à l'endossement de Trump, se sont propagées massivement sur les réseaux sociaux, selon des chercheurs du News Literacy Project, un groupe neutre qui a publié jeudi un nouveau tableau de bord contenant plus de 550 exemples uniques de désinformation liée aux élections.

Le dernier exemple flagrant de ces allégations fabriquées est apparu dimanche, lorsque Trump a partagé un post sur Truth Social contenant des images générées par AI factices montrant un soutien significatif des fans de Swift, surnommés "Swifties for Trump". Trump a reconnu cet endossement supposé en écrivant : "J'accepte !"

Au cours de sa présidence, Swift avait critiqué Trump pour attiser les flammes du suprémacisme blanc et du racisme. Lors de l'élection de 2020, elle avait endorsed Biden, mais n'a pas encore déclaré son soutien pour un candidat en 2024.

L'une des images du collage publié par Trump, représentant Swift en "Oncle Sam", était manifestement manipulée, tandis qu'une autre, montrant une jeune femme à un meeting, semblait authentique.

Les images restantes montrant des fans enthousiastes acclamant Trump présentaient certaines caractéristiques courantes des images générées par AI, selon Lucas Hansen, cofondateur de CivAI. Ces images étaient "très retouchées", avaient une "qualité d'appareil photo de premier ordre" et présentaient "tous les gens magnifiques". Elles utilisaient "une extensive bokeh et flou d'arrière-plan", des traits typiques des images générées par intelligence artificielle, a expliqué Hansen.

Le News Literacy Project a dévoilé son tableau de bord de désinformation pour mettre en évidence les mensonges virals qui représentent une menace existentielle pour la démocratie, selon l'organisation. Ils prévoient d'analyser ces tendances trompeuses par une analyse approfondie de plusieurs exemples, plutôt que par des vérifications de faits individuelles.

Le tableau de bord, qui sera mis à jour régulièrement, se concentre sur divers types de désinformation politique, tels que les théories du complot, les fausses déclarations sur les politiques des candidats et les endossements fictifs. Cependant, il ne mesure pas la fréquence de partage de ces publications virales.

Environ 10 % des publications virales analysées par le News Literacy Project concernaient des endossements factices, fournissant des données exclusives à CNN. Ces publications affirmaient de fausses endossements ou des rejets publics de célébrités comme le quart-arrière de la NFL Aaron Rodgers, l'acteur Morgan Freeman, le musicien Bruce Springsteen et l'ancienne Première Dame Michelle Obama.

Les publications concernant ces quatre personnalités ont accumulé au moins 10 millions de vues, selon le tableau de bord. Dans certains cas, les chercheurs ont découvert des publications contradictoires circulant sur les réseaux sociaux, suggérant que la même célébrité soutenait et dénonçait un candidat simultanément, soulignant le cadre trompeur et trompeur que les utilisateurs expérimentent.

"Généralement, si vous voyez une célébrité portant un T-shirt avec un slogan politique clair, il est très probable que ce soit faux", a déclaré Dan Evon, responsable senior du News Literacy Project.

Le retrait des barrières

La propagation généralisée des endossements factices sur les réseaux sociaux s'est produite alors que les plateformes technologiques démantelaient les mesures de sécurité et les politiques de modération destinées à limiter la diffusion de fausses informations dangereuses.

Ces ajustements ont principalement affecté X, anciennement connu sous le nom de Twitter, après l'achat de la société par Elon Musk et la dissolution des équipes internes chargées de lutter contre la désinformation électorale. De plus, Musk a réactivé les comptes bannis de théoriciens du complot et d'extrémistes notables.

Les experts affirment que le problème a été amplifié par le chatbot alimenté par AI de X, Grok, qui a été critiqué par les responsables électoraux pour diffuser de fausses informations concernant l'éligibilité de Harris en 2024. La semaine dernière, X a permis aux utilisateurs de générer des images générées par AI à l'aide de prompts texte, entraînant une augmentation du contenu trompeur concernant Trump et Harris.

"À l'avenir, Grok sera probablement l'une des principales sources de ces types d'images car il génère des images de haute qualité, est facilement accessible et a été conçu intentionnellement pour avoir un faible taux de rejet", a expliqué Hansen, ajoutant qu'il avait utilisé Grok pour créer des images trompeuses de "Swifties for Trump" similaires à celles partagées par Trump.

X n'a pas répondu aux demandes de commentaires sur la création d'images trompeuses liées aux dirigeants politiques.

Meta, qui possède Facebook et Instagram, a également réduit son personnel des équipes d'intégrité électorale, comme CNN l'a rapporté précédemment. En 2020, Meta a affirmé que "aucune société de technologie ne fait plus ou n'investit plus dans la protection des élections" et a annoncé que les annonceurs politiques devraient rivel

