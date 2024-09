Les employeurs médicaux émettent des alertes sur un déficit annuel de 17 000 logements pour infirmières.

L'Association des Employeurs de Soins (AGVP) prévoit une pénurie de places en maisons de retraite à l'avenir, selon ses calculs, et appelle les politiques à intervenir. "Nous aurons besoin d'environ 17 000 places supplémentaires en maisons de retraite par an d'ici 2040", a déclaré le président de l'AGVP, Thomas Greiner. Cela représente environ 217 nouvelles maisons de retraite par an. "Au lieu de développer et d'assurer l'avenir des soins aux personnes âgées, nous perdons des places - environ 16 000 l'an dernier", a regretté Greiner.

Certaines compagnies d'assurance et politiques ont cherché à minimiser la situation en suggérant que "ce n'est pas si grave". Cependant, Greiner a argumenté : "Si vous devez contacter huit maisons de retraite pour être placé sur une liste d'attente, cela érode la confiance dans un gouvernement fonctionnel". Il a appelé les politiques et les compagnies d'assurance à réviser leurs stratégies - sinon, ils risquent de perdre 450 maisons de retraite et 33 000 places d'ici et l'année suivante.

En regardant en arrière, on voit que ce n'est pas toujours ainsi. Entre 2008 et 2009, jusqu'à 330 maisons de retraite offrant plus de 23 000 places ont été créées chaque année. Greiner a alors proposé des réformes importantes des soins infirmiers pour "créer un environnement stable pour les proches, les bénéficiaires, les soignants et les gestionnaires de maisons de retraite".

