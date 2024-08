- Les employeurs de l'industrie métallurgique en déclin économique

À l'approche des négociations salariales prochaines, prévues dans trois semaines, l'industrie métallurgique et électrique de Rhénanie-du-Nord-Westphalie tire la sonnette d'alarme concernant l'économie. Selon l'Association des Industries Métallurgiques et Électriques de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, basée à Düsseldorf, presque tous les secteurs de la plus grande industrie de l'État sont confrontés à une récession économique persistante. Les chiffres sur six mois montrent des déficits par rapport à l'année dernière, avec une production en baisse de 8,8%, des commandes en baisse de 7,9% et des ventes en baisse de 7,7%. Johannes Pöttering, le directeur des affaires principales, a qualifié la situation de "crise économique grave". Il a souligné que de nombreux désavantages en matière de concurrence obligent les entreprises à prendre de plus en plus de décisions d'investissement contre les sites allemands.

Emploi : Les Licenciements Commencent à Se Faire Sentir

Cette tendance a également des répercussions sur l'emploi, qui est resté stable jusqu'à bien dans l'année 2023. "Maintenant, les préavis de licenciement se multiplient dans de nombreuses entreprises en raison de la mauvaise conjoncture économique", a souligné Pöttering.

Les négociateurs salariaux de l'industrie métallurgique et électrique ont un rôle important à jouer dans les négociations à venir en septembre pour améliorer la compétitivité. Ils sont responsables des 700 000 employés de ce secteur en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

L'Association Prône une 'Responsabilité Partagée'

L'IG Metall estime que les revendications de l'IG Metall sont excessives dans ce contexte. "Une augmentation de 7% des salaires augmenterait considérablement les coûts de la main-d'œuvre, aggraverait la position concurrentielle de nos sites domestiques, submergerait de nombreuses entreprises et exercerait une forte pression sur l'emploi", a-t-il déclaré. During the negotiations, it is more crucial than ever to act responsibly together. "We must ensure that further jobs are not endangered by an overly aggressive wage policy," he added.

Le responsable régional de l'IG Metall en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Knut Giesler, avait déclaré début juillet que la demande de l'union tient compte de la pression inflationniste subie par les employés au cours des deux dernières années. "Cependant, elle prend également en compte les situations économiques très différentes des divers secteurs", a-t-il expliqué.

La première séance de négociation en Rhénanie-du-Nord-Westphalie est prévue pour le 12 septembre. Le contrat collectif expire le 30 septembre. L'obligation de paix se termine le 28 octobre 2024. Après cela, des avertissements de grève peuvent être émis.

Malgré les défis économiques, certaines entreprises envisagent un éventuel exode en raison de l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre. Cela a été exprimé par Johannes Poetering, qui a souligné qu'une augmentation de 7% des salaires pourrait submerger de nombreuses entreprises et mettre l'emploi en danger.

Face à ces pressions financières, il est essentiel de promouvoir la coopération lors des négociations salariales pour éviter de nouvelles pertes d'emplois. Cette responsabilité partagée peut aider à maintenir la compétitivité de l'industrie métallurgique et électrique, assurant ainsi un avenir plus durable pour les 700 000 employés de ce secteur en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Lire aussi: