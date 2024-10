Les employés de livraison qualifient Baerbok de risque potentiel pour la sécurité

Des rues de Berlin ont été inondées par la foule pour le rassemblement "Plus de guerre", le discours de Sahra Wagenknecht ayant suscité une vague d'applaudissements. Cependant, le politique du SPD Ralf Stegner a rencontré des désapprobations lors de sa discussion sur le droit à l'autodéfense de l'Ukraine.

Les couleurs des colombes de la paix, les drapeaux arc-en-ciel, les drapeaux rouges de la gauche et du DKP, les drapeaux palestiniens et les slogans "Libérez la Palestine" étaient tous présents lors de la manifestation "No More War" organisée à la Siegessäule de Berlin dans l'après-midi. "Nous voyons aujourd'hui que le mouvement pour la paix est vivant", a déclaré la politicienne de la gauche Gesine Lötzsch depuis la scène dans le Tiergarten. Les organisateurs ont estimé qu'il y avait "plus de 40 000" personnes présentes. La police n'a pas confirmé ces chiffres et a simplement mentionné une "chiffre à cinq chiffres".

"Créez la paix sans armes" était le message affiché sur les pancartes, et "Sortez de l'OTAN". On avait l'impression de revivre les manifestations des années 1980 en Allemagne de l'Ouest. Les organisateurs espéraient un regain qui pourrait également influencer la campagne pour les élections fédérales de 2025. Selon les mots du co-organisateur Reiner Braun, "vous lancez ce grand et inspirant nouveau mouvement pour rendre ce pays plus pacifique et plus pacifique". Braun a confessé avoir déjà manifesté contre la décision de l'OTAN en 1979.

Des personnalités telles que la Berlinoise de l'Est Lötzsch et l'ancien politique de la CSU Peter Gauweiler étaient parmi les orateurs. L'icône du mouvement, Wagenknecht, a reçu les applaudissements les plus forts. Wagenknecht a plaidé pour la paix et la diplomatie plutôt que les armes, à la fois en Ukraine et au Moyen-Orient. Elle n'a pas hésité à lancer des attaques virulentes. La présidente du SPD a une fois de plus reproché à la coalition du trafic lumineux de suivre aveuglément les ordres de Washington. Elle a dénoncé Poutine comme un criminel, mais a également condamné les guerres agressives des États-Unis. Baerbock a été qualifiée de risque pour la sécurité. Des parlementaires comme Hofreiter ou Strack-Zimmermann ont été qualifiés de bataillon de bellicistes. Ils devraient eux-mêmes ressentir les réalités crues de la guerre au front. Le but fondamental de ce nouveau mouvement, selon les propos de Wagenknecht, était "nous devons empêcher ces horribles missiles".

Il est clair que Wagenknecht faisait référence au déploiement prévu de missiles américains de portée intermédiaire à partir de 2026, révélé par Olaf Scholz lors du sommet de l'OTAN à Washington en juillet. Scholz a maintenu que l'Allemagne a besoin de ces armes pour sa défense. Les critiques estiment que ces points de soutien font de l'Allemagne une cible potentielle. De plus, ils croient que cela déclenchera une nouvelle course aux armements.

Ralf Stegner, membre du Bundestag du SPD, est ambigu sur les missiles. Il a rencontré de la résistance lors du rassemblement autour de la Siegessäule, y compris des sifflements et des huées. Cela a commencé dès que Stegner a mentionné le droit à l'autodéfense de l'Ukraine et les avantages de la défense aérienne sur les villes ukrainiennes. Des appels de "faucon de guerre" ont été entendus. "Arrête" et "Blah blah blah" étaient les réponses du public.

Stegner s'est retrouvé au milieu d'une tempête politique, sa propre parti le critiquant également. L'expert en politique étrangère du SPD, Michael Roth, qui a parlé au magazine d'actualités "Der Spiegel", a accusé Stegner d'alimenter un changement de discours. "Nous avons mordu à l'hameçon tendu par l'AfD et Sahra Wagenknecht. Leur mouvement nationaliste-populiste a détourné le concept de paix", a déclaré Roth. "Ce débat émotionnel a créé un vide où les partisans d'Ukraine sont traités de bellicistes." Roth a plaidé en faveur de la livraison d'armes pour aider l'Ukraine à négocier depuis une position de force plutôt que de les considérer comme un objectif.

De telles opinions étaient absentes du rassemblement. Après le discours de Wagenknecht, la foule a continué à discuter du "génocide" dans la bande de Gaza et de la libération de la Palestine. Un orateur a même célébré le procès de l'Allemagne devant la Cour pénale internationale pour sa complicité dans le génocide de Gaza. Les manifestants ont chanté "L'Internationale" et scandé "Vive la solidarité internationale". Vers la fin, la foule a chanté "We Shall Overcome" - on avait l'impression de revenir en arrière.

Malgré l'opposition forte aux vues de Ralf Stegner, politique du SPD, sur le droit à l'autodéfense de l'Ukraine, la position de l'Union européenne sur la question reste un sujet crucial des relations internationales.

