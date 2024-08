Les émojis sont plus complexes que ce que l'on pourrait supposer 😉😜

Les Allemands ont tendance à utiliser fréquemment les émoticônes de rire, mais ces symboles n'ont pas toujours une intention friendly. L'utilisation et l'interprétation de ces icônes divergent souvent considérablement de leurs significations officielles, tout comme l'émoji de la banane.

Des chercheurs de l'Université Ruhr de Bochum et de la Charité - Universitätsmedizin Berlin ont étudié la façon dont les utilisateurs allemands utilisent et perçoivent les émojis faciaux. Ils ont découvert que le message intentionnel ou perçu variait souvent de la signification officielle de l'émoji. Les résultats ont été publiés dans la revue Behaviour Research Methods.

Conception WhatsApp

Les chercheurs ont interrogé 60 femmes et 78 hommes, âgés de 18 à 70 ans, avec un âge moyen de 32 ans. Ils se sont concentrés sur 107 émojis faciaux accessibles au moment de la collecte de données. Étant donné la popularité de WhatsApp en tant que plateforme de chat principale en Allemagne, ils ont choisi sa conception pour l'étude.

Presque 90 % des participants ont déclaré utiliser régulièrement des émojis dans les communications numériques, 32,5 % "fréquemment", 22,5 % "occasionnellement" et 10,1 % "irrégulièrement" ("rarement"). Seule une personne a admis ne jamais utiliser d'émojis.

Les participants ont donné leur avis sur cinq aspects à l'aide de curseurs continuellement mobiles : leur familiarité avec l'émoji, sa clarté, sa complexité, son contenu émotionnel et son intensité. En outre, les chercheurs ont demandé aux participants de décrire la signification de chaque émoji en trois mots maximum, les descriptions étant analysées à l'aide de méthodes de linguistique computationnelle, selon Tatjana Scheffler, linguiste à l'Université Ruhr de Bochum.

Analyse de l'utilisation des émojis sur Twitter et WhatsApp

Pour déterminer la fréquence des émojis individuels, les scientifiques ont analysé 280 millions de messages Twitter. Pour explorer les émojis faciaux les plus populaires dans les conversations privées, ils ont utilisé la base de données allemande de communication mobile 2 (MoCoDa2), qui permet aux utilisateurs de contribuer aux données.

L'émoji le plus utilisé est le visage avec des larmes de joie, suivi du visage riant et du sourire clin d'œil. Les émojis les moins utilisés sont le visage dans les nuages et le visage avec une ligne pointillée, introduits en 2021.

"Les émojis négatifs sont émotionnellement plus intenses"

Les chercheurs ont découvert que les émojis les plus utilisés étaient également les plus familiers. Les émojis évalués positivement sur le plan émotionnel ont un avantage. Les émojis visuellement complexes sont moins populaires. "Les émojis négatifs sont émotionnellement plus intenses que les positifs", a déclaré Tatjana Scheffler. Les chercheurs suspectent que cela peut être dû à une diminution de leur efficacité avec une utilisation fréquente.

Le Consortium Unicode établit ce que représentent les émojis, avec toutes les principales plates-formes membres. Cependant, l'utilisation réelle des émojis s'écarte souvent des possibilités répertoriées, a mentionné Ivan Nenchev, psychiatre et psychothérapeute à la Charité Berlin.

Amical ou Passif-Agressif ?

Les descriptions libres des participants des émojis ont révélé des différences significatives. Tandis que certains émojis ont une signification principale unique - comme le visage avec des larmes de joie étant "drôle" ou "riant" - d'autres en ont plusieurs. Le visage légèrement souriant est décrit comme à la fois friendly et passif-agressif, et les utilisateurs plus jeunes l'interprètent comme "je suis mort à l'intérieur".

Les significations et les connotations ne sont pas constantes, ont souligné les chercheurs. Ils ont cité l'émoji de la banane utilisé comme symbole phallique à titre d'exemple. Les significations et les associations peuvent évoluer avec l'ajout de nouveaux émojis, ont-ils noté. Par exemple, le "visage avec bouche diagonale" et le "visage fondu" introduits en 2021 pourraient potentiellement exprimer la honte et l'embarras.

Tatjana Scheffler a déclaré : "Le résultat de l'étude représente le dictionnaire le plus complet des émojis faciaux à ce jour". "Il démontre que les significations des émojis ne sont pas simples et peuvent même être contradictoires", a-t-elle ajouté.

