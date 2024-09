Les Émirats arabes unis envisagent de modifier leur approche architecturale dans un Moyen-Orient en proie à des conflits tout en renforçant leurs relations avec les États-Unis.

Biden, Harris, Sullivan, et Sheikh Mohammed ben Zayed ont principalement discuté d'un ensemble de contrats technologiques et économiques entre les deux pays, axés sur l'IA et l'infrastructure de développement nécessaire pour ce domaine en pleine croissance.

"Les Émirats arabes unis sont un pays qui regarde toujours vers l'avenir, en prenant constamment de grands risques... C'est une partie importante de notre collaboration croissante, dans l'IA, l'énergie renouvelable, l'exploration spatiale et la construction d'infrastructures pour relier différentes régions", a déclaré Biden dans le Bureau ovale lundi, en compagnie du président des Émirats arabes unis. "Aujourd'hui, nous faisons honneur à cet historique en faisant avancer notre relation alors que les Émirats arabes unis deviendront un allié de défense majeur avec les États-Unis."

Sheikh Mohammed a commenté en exprimant sa "détermination inébranlable à travailler aux côtés des États-Unis pour renforcer le partenariat stratégique entre nos deux nations".

La Maison Blanche a annoncé que les chefs d'État ont convenu d'une "stratégie audacieuse" pour mener des initiatives mondiales dans le développement et l'expansion des technologies avancées.

Les Émirats arabes unis, qui ont établi des relations diplomatiques avec Israël en 2020, cherchent à établir une "nouvelle architecture" dans la région axée sur "une communication renforcée, la stabilité et la prospérité durable", a expliqué Anwar Gargash, conseiller diplomatique du président des Émirats arabes unis, à CNN's Becky Anderson lors d'une interview.

Gargash a expliqué que le voyage du président des Émirats arabes unis aux États-Unis portait principalement sur l'avenir, l'économie et la technologie, ainsi que sur l'ambition de coopérer dans le domaine de l'IA, qui était "le principal sujet de discussion".

Les Émirats arabes unis sont la deuxième plus grande économie arabe, un important exportateur de pétrole et un investisseur majeur dans l'économie américaine. L'un des alliés les plus proches des États-Unis au Moyen-Orient et principal destinataire d'armes américaines, ils accueillent actuellement 5 000 militaires américains. Les Émirats arabes unis cherchent désormais à renforcer considérablement leur "relation à 360 degrés" avec les États-Unis, comme l'a expliqué Gargash, en utilisant un plan ambitieux pour devenir un hub technologique et d'IA régional alors que les États-Unis travaillent à protéger leur sécurité nationale et leurs industries technologiques de l'influence chinoise.

La relation des Émirats arabes unis avec la Chine avait Previously coûté à Abu Dhabi une vente d'armes à milliards de dollars avec les États-Unis, qui aurait fait du pays du Golfe le premier pays arabe à recevoir des avions de combat F-35, l'atout précieux de l'US Air Force, comme un officiel a informé CNN en 2021.

Abandonnant la technologie chinoise avancée

Le contrat, initié sous l'administration Trump, était considéré comme une forme de reconnaissance de la normalisation des relations avec Israël en 2020. Cependant, l'administration Biden a constamment encouragé les Émirats arabes unis à se défaire de Huawei Technologies Co. de leur réseau de télécommunications, en avertissant que la technologie pourrait poser un risque pour leur système d'armes.

Craintant la perte de la technologie américaine, les Émirats arabes unis ont depuis réduit leur collaboration avec la Chine dans l'IA et les semi-conducteurs, préférant les États-Unis. Plus tôt cette année, la société de technologie étatique G42 d'Abu Dhabi a décidé de s'abstenir de travailler avec des entreprises chinoises pour la technologie avancée, suivant son engagement envers ses partenaires américains. Le Financial Times a rapporté plus tôt cette année que la société avait vendu toutes ses investissements en Chine en gage d'allégeance à ses partenaires américains.

À Washington mardi, Sheikh Mohamed a rencontré les PDG de NVIDIA, Blackrock et Microsoft - trois entreprises américaines qui ont récemment partenaire avec MGX, une société détenue par Abu Dhabi cherchant à lever 100 milliards de dollars pour soutenir l'infrastructure, les technologies et les semi-conducteurs de l'IA aux États-Unis et ailleurs.

Malgré une concentration sur la technologie, les discussions avec les officiels américains ont inclus le conflit à Gaza et au Liban, a noté Gargash, mentionnant que la "désescalade" est l'"objectif principal".

Outre l'aide humanitaire à Gaza, Abu Dhabi s'est jusqu'à présent abstenu de contribuer à la reconstruction de Gaza sans un engagement clair d'Israël pour une solution à deux États au conflit israélo-palestinien.

"C'est assez complexe", a déclaré Gargash, qui a Previously été le ministre d'État des affaires étrangères des Émirats arabes unis. "Nous pensons que les vues extrêmes entravent la formation d'un consensus sur un 'lendemain'. Et nous sommes préoccupés par le fait qu'en l'absence d'un 'lendemain' clair, tout Attempt to establish a ceasefire pourrait sembler futile."

Néanmoins, il a justifié la décision des Émirats arabes unis de normaliser les relations avec Israël et a expliqué que l'accord est un "élément d'un Moyen-Orient futur construit sur le compromis" et qui pourrait offrir une "architecture alternative" pour la région.

Il a conclu que la politique des Émirats arabes unis est basée sur la stabilité et la prospérité. "Je pense que nous avons également une responsabilité envers la stabilité et la prospérité régionales... Vous ne pouvez pas prospérer seul. Vous devez prospérer collectivement."

"Le partenariat stratégique entre les Émirats arabes unis et les États-Unis s'étend au-delà des collaborations technologiques et économiques, car il influence également le contexte plus large du Moyen-Orient", a mentionné la Maison Blanche.

"Avec la concentration des Émirats arabes unis sur les technologies avancées, telles que l'IA et l'énergie renouvelable, sa relation avec des joueurs mondiaux comme les États-Unis et la Chine est d'une importance significative dans la formation du paysage technologique mondial."

