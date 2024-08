- Les émeutes en Angleterre

Attaques violentes contre des officiers de police, boutiques musulmanes incendiées, pillages : des émeutes d'extrême droite secouent le Royaume-Uni depuis des jours, avec des dizaines de policiers blessés. Plus de 400 personnes arrêtées, premières peines de prison prononcées.

Les troubles ont été déclenchés par des allégations fallacieuses concernant le suspect d'une attaque au couteau contre des enfants à Southport près de Liverpool, où trois jeunes filles ont été tuées. Les rumeurs suggéraient que le suspect était un immigrant illégal avec un nom musulman, mais les deux allégations sont fausses. Le suspect est un adolescent de 17 ans né au Royaume-Uni auprès d'immigrants rwandais.

Cependant, il n'y a pas de fin en vue pour les émeutes.

Qui sont les émeutiers ?

Hope not Hate, une organisation spécialisée dans le suivi des groupes d'extrême droite au Royaume-Uni, signale la présence d'activistes d'extrême droite dans les troubles. Ils les décrivent comme potentiellement les plus graves violences d'extrême droite au Royaume-Uni depuis la Seconde Guerre mondiale.

L'expert en sécurité et en terrorisme Peter Neumann de l'université de Londres dit que ce ne sont pas seulement les droitiers connus qui rejoignent les manifestations et les émeutes. Parmi eux se trouvent de nombreux jeunes hommes, hooligans de football, femmes et personnes âgées.

"Cela ne doit pas nous rassurer, mais plutôt l'inverse. Cela montre que les extrémistes de droite ont trouvé un moyen de faire sortir des gens dans la rue bien au-delà de leur propre chambre d'écho", a déclaré Neumann à l'agence de presse allemande.

Quel rôle joue internet ?

Les émeutes sont organisées et alimentées sur les plateformes de médias sociaux comme Telegram et Twitter. Des listes de cibles pour des manifestations prévues sont partagées et souvent dégénèrent en émeutes violentes.

Des agitateurs comme Stephen Yaxley-Lennon, connu sous le nom de Tommy Robinson, et l'ancien présentateur de GB News Laurence Fox, tous deux d'extrême droite, ne organisent pas les émeutes mais y contribuent avec des informations erronées et fournissent une structure au mouvement, explique Neumann.

"C'est quelque chose de nouveau. Le rôle des médias sociaux et de la désinformation sur les médias sociaux est quelque chose que nous n'avions pas vu avec une telle clarté auparavant", déclare Neumann.

Pourquoi la violence éclate-t-elle autour du sujet de l'immigration ?

Le politologue Anand Menon de l'université de Londres souligne que l'immigration n'est pas une priorité pour la plupart des Britanniques. Cependant, elle a été un élément important du débat politique ces dernières années.

Neumann accuse les promesses irréalistes du gouvernement conservateur précédent de réduire l'immigration d'avoir contribué à une atmosphère tendue. Il note également que le discours a été exacerbé, comme lorsque l'ancienne secrétaire à l'Intérieur Suella Braverman a qualifié d'"invasion" les immigrants irréguliers traversant la Manche en petits bateaux, donnant ainsi une légitimité au discours de quelqu'un comme Tommy Robinson.

S'agit-il vraiment de questions sociales ?

Le gouvernement conservateur a accru les inégalités dans le pays avec ses politiques d'austérité depuis 2010, déclare le sociologue Aaron Winter de l'université de Lancaster à dpa. Cela a créé un environnement où les résidents de longue date pourraient blâmer les migrants pour les mesures d'austérité, qui ont été mises en place par un gouvernement conservateur, d'extrême droite, déclare-t-il.

"L'extrême droite est présentée comme la voix de la classe ouvrière blanche abandonnée, comme la voix du peuple, la majorité silencieuse", déclare Winter. Les universitaires, les journalistes et les partis politiques justifient parfois les déclarations d'extrême droite comme étant des plaintes légitimes de la classe ouvrière, ce qui les rend acceptables dans la société policée.

Y a-t-il eu de telles émeutes en Allemagne auparavant ?

Non, du moins pas à cette échelle. Ce qui a existé et existe toujours, ce sont des manifestations où les migrants, en particulier les musulmans, sont pris pour cible, ainsi que des attaques terroristes d'extrême droite, par exemple contre des logements où vivent des immigrants ou leurs descendants.

La violence d'extrême droite a particulièrement augmenté dans l'est de l'Allemagne dans les années qui ont suivi la réunification. Il y a eu des émeutes racistes, par exemple à Hoyerswerda et à Rostock-Lichtenhagen, où en 1992 une foule d'extrême droite s'est formée devant un bâtiment abritant le Centre de réception central pour les demandeurs d'asile ainsi que des travailleurs vietnamiens sous contrat.

Le court mais très violent alliance d'extrême droite "Hooligans contre les salafistes" (HoGeSa) a combattu les forces de l'ordre dans les rues de Cologne en octobre 2014. En 2018, Daniel H. a été tué lors d'un festival de la ville de Chemnitz. During the following days, there were massive protests, with citizens of Chemnitz participating together with neo-Nazis. Also present were AfD politicians and football hooligans. There were riots. In 2019, a Syrian was sentenced to nine and a half years in prison. The court was convinced that he had stabbed the victim together with the fleeing accomplice Daniel H.

Quel rôle jouent les partis en Allemagne ?

L'AfD a régulièrement utilisé des crimes graves commis par des immigrants comme occasion de faire campagne pour le parti et sa position anti-immigration dans des déclarations publiques, parfois même sur les lieux du crime.

Par exemple, à Mannheim, où à la fin de mai un Afghan de 25 ans a blessé cinq hommes avec un couteau, l'un d'eux, le policier de 29 ans Rouven Laur, est décédé deux jours plus tard de ses blessures. Des participants à une manifestation de l'AfD à Mannheim ont brandi des banderoles avec des slogans comme "Fermer les frontières". L'AfD argue généralement que ceux qui ne viennent pas dans le pays ne peuvent pas commettre de crimes ici.

