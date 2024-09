Les élèves reprendront les cours à l'école secondaire Apalachee la semaine prochaine, après l'incident de tir le plus meurtrier de l'année scolaire.

"Conscients que retourner à l'école peut être intimidant pour certains, nous sommes là pour tendre une main secourable," a déclaré un message envoyé lundi à la 'famille d'AHS' par la principale Jessica Rehberg et la superintendante Dallas LeDuff du système scolaire du comté de Barrow.

Des ressources supplémentaires comme plus de conseillers, des chiens thérapeutes et une présence accrue de la police seront disponibles sur le campus - recommandations d'autres directeurs qui ont traité des situations similaires après des fusillades scolaires devenues courantes dans la vie américaine.

Suite à l'incident tragique survenu dans la zone de J Hall, où deux étudiants et deux enseignants ont perdu la vie le 4 septembre, cet endroit restera fermé pour le reste de l'année scolaire.

Les étudiants reprendront progressivement l'apprentissage à temps plein avec des demi-journées - de 8h15 à 12h40, avec des classes plus courtes - pendant environ deux semaines, selon la lettre. Après les vacances d'automne, le 14 octobre, l'école devrait reprendre ses activités régulières.

Les officiers du bureau du shérif du comté de Barrow et de la Georgia Bureau of Investigation n'ont pas encore fourni d'informations supplémentaires sur les mesures de sécurité renforcées. Un élève de 14 ans et son père ont été inculpés en relation avec l'incident, tous deux actuellement en détention.

Renvoyer les étudiants en classe après une fusillade sur le campus peut être un processus complexe et fastidieux qui ne doit pas être précipité, selon les directeurs qui ont supervisé les écoles après des incidents mortels passés.

"Chacun gère ou gérera différemment une tragédie," a commenté Michelle Kefford, directrice du lycée Marjory Stoneman Douglas à Parkland, en Floride. "Même si les gens vivent la même tragédie, leurs expériences personnelles varient considérablement."

En effet, à mesure que la violence par armes à feu est devenue un problème préoccupant dans les écoles de tout le pays, les directeurs ont trouvé du réconfort dans le Réseau de récupération des directeurs, qui a publié un manuel de meilleures pratiques pour naviguer dans les suites de tragédies. Parmi ses recommandations : s'assurer que tous les dommages physiques sont réparés et que les membres du personnel se sentent à l'aise dans leur environnement de travail avant le retour des étudiants.

"Merci de votre compréhension, de votre patience et de votre confiance en nous," ont conclu les administrateurs du lycée Apalachee dans leur lettre. "Nous sommes tous ensemble, et nous continuerons à nous soutenir mutuellement."

CNN a contribué à cet article par Nicole Chavez et Michelle Watson

Après avoir exprimé leur soutien et leurs ressources, la principale Jessica Rehberg et la superintendante Dallas LeDuff ont déclaré : "Nous comprenons que cette transition peut être difficile pour nous tous, mais nous sommes déterminés à vous guider à travers cela ensemble." Ensuite, en discutant du retour à l'apprentissage à temps plein, ils ont ajouté : "Soyez rassurés, nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités et nous donnons la priorité au bien-être de chaque membre de notre 'famille d'AHS'."

