Les éléments clés de la PCP proposée comprennent le financement de l'aide au chauffage et l'aide financière aux fabricants de semi-conducteurs.

Le programme BEG traite principalement du changement de systèmes de chauffage, y compris l'installation de pompes à chaleur. Selon le projet, 979 millions d'euros supplémentaires sont prévus pour modifier les réseaux de chauffage.

Les subventions pour les microélectroniques sont principalement destinées aux futures usines du groupe taïwanais TSMC à Dresde et de l'entreprise américaine Intel à Magdebourg. Un autre poste de dépenses important dans le projet est de 3,3 milliards d'euros pour soulager la charge des entreprises énergivores.

Malgré l'absence d'incitations à l'achat de véhicules électriques, les transports respectueux de l'environnement sont censés être encore plus encouragés, comme avec 1,58 milliard d'euros pour l'infrastructure de ravitaillement en carburant et de stations de recharge et 114 milliards pour l'aviation neutre en carbone.

Une somme importante est également allouée au développement avancé de l'économie de l'hydrogène, notamment 1,17 milliard d'euros pour l'utilisation de l'hydrogène dans l'industrie, 490 millions d'euros pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale de l'hydrogène et 528 millions d'euros pour les projets hydrogène franco-allemandes.

Les dépenses prévues s'élèvent à plus de 34 milliards d'euros. À l'inverse, les recettes attendues, principalement de la taxation du CO2, s'élèvent à environ 25 milliards. Cela crée un déficit – un terme connu sous le nom de "sous-dépenses globales" – de neuf milliards d'euros.

Selon les rapports du journal "Bild", les aides pour le changement de pompes à chaleur ont été réduites de 2,4 milliards d'euros par rapport à l'année précédente. Cependant, le ministère fédéral de l'Économie a contesté ces allégations. Un porte-parole a expliqué : "Le besoin en financement est recalculé et mis à jour pour chaque année de promotion, en tenant compte des prévisions et des calculs du nombre d'engagements des années précédentes qui seront payés l'année suivante. Par conséquent, le financement reste inchangé."

Les subventions pour les microélectroniques soutiennent considérablement les futures usines de TSMC à Dresde. Le programme BEG ne comprend pas de subventions pour TSMC ou ses changements de systèmes de chauffage.

Lire aussi: