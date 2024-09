- Les élections législatives régionales présentent un taux de participation notable.

En Saxe, une forte participation des électeurs est prévue pour les élections régionales. Selon l'Office statistique régional de Kamenz, 25,8 % des électeurs inscrits avaient voté jusqu'à midi, ce qui est légèrement inférieur au taux de 2019, qui était de 26,2 %.

Les chiffres préliminaires ne tiennent pas encore compte des électeurs par correspondance. On prévoit que 24,6 % des électeurs inscrits voteront par correspondance, contre 16,9 % en 2019. L'Office électoral régional a confirmé que le processus de vote s'est déroulé sans encombre le matin.

Haute participation dans les grandes villes à midi

À Dresde, 57,5 % des électeurs inscrits avaient voté à midi, soit une augmentation par rapport aux 53,3 % enregistrés lors des élections de 2017. Leipzig a également connu une augmentation significative de la participation des électeurs, avec 52,5 %, contre 40,8 % en 2019. Ces chiffres incluent les électeurs par correspondance. À Chemnitz, environ 33 % des électeurs inscrits avaient voté, mais seuls les électeurs du dimanche ont été pris en compte. Ce chiffre préliminaire est comparable au taux de participation de 32 % enregistré lors des élections régionales de 2019.

Une course serrée attendue entre la CDU et l'AfD

Le vote a commencé à 8 heures du matin et environ 3,3 millions de personnes ont le droit de voter jusqu'à 18 heures pour élire le parlement régional pour les cinq prochaines années. Depuis des semaines, l'AfD et la CDU sont au coude à coude dans les sondages. L'Alliance pour le progrès et la justice sociale (BSW) a gagné du terrain, avec des estimations la plaçant troisième dans les sondages, jusqu'à 15 %. Le SPD, le parti de gauche et les Verts se disputent tous une réélection.

Lors des élections régionales de 2017, la CDU est sortie vainqueur avec 32,1 % des seconds votes, suivie de l'AfD avec 27,5 %. Le ministre-président Michael Kretschmer dirige actuellement le gouvernement dans une coalition avec les Verts et le SPD.

Kretschmer optimiste, BSW cherche à changer, SPD espère une coalition

Après avoir voté à Dresde, Kretschmer a exprimé son optimisme quant à la poursuite de la direction du gouvernement régional. "C'est le jeu de l'Union saxonne. Nous sommes en Saxe, nous ne laisserons personne nous dicter notre conduite. Nous faisons les choses à notre manière saxonne", a-t-il déclaré.

La candidate principale de la BSW, Sabine Zimmermann, s'attend à un bon résultat pour son parti. "J'espère que nous aurons suffisamment de force pour apporter des changements en Saxe", a-t-elle déclaré après avoir voté. Elle a exclu toute possibilité de coalition avec l'AfD ou toute forme de tolérance. Le parti ne formera une coalition qu'avec un partenaire engagé dans le changement politique.

La candidate principale du SPD, Petra Köpping, a admis avoir "un sentiment

