- Les élections imprévisibles dans l'Est: que va-t-il advenir de la coalition des feux de circulation?

Berlin (dpa) – C'est une catastrophe en gestation. Il était déjà évident que les élections en Thuringe et en Saxe seraient un revers majeur pour la coalition du trafic à Berlin. La question était : jusqu'à quel point sera-t-il dévastateur ?

La réponse, selon les premières projections à 18h00, est : catastrophique, mais ça aurait pu être pire. Le FDP n'est plus représenté au Parlement régional de Thuringe, ce qui signifie qu'il ne l'est pas dans les deux parlements. Les Verts, qui étaient Previously un parti gouvernemental dans les deux États, n'ont pas réussi à franchir le seuil de 5 % en Thuringe et sont incertains quant à leur retour au Parlement régional de Saxe. Au moins, le SPD parvient à éviter lembarras de ne pas être représenté dans un Parlement régional pour la première fois dans l'histoire de la République fédérale. Cependant, ses résultats sont dans les chiffres simples dans les deux États.

Jamais auparavant les partis qui composent le gouvernement fédéral n'avaient performé aussi mal lors d'élections régionales simultanées. Le fait que le Parti de gauche (BSW) en Thuringe ait obtenu plus de voix que le SPD, les Verts et le FDP combinés, et que l'AfD soit maintenant presque trois fois plus forte que la coalition du trafic, en dit long. Le fait que les partenaires de la coalition aient réussi à arranger les choses peu de temps avant les élections et à s'entendre sur les conséquences de l'attaque au couteau à Solingen sans controverse publique n'a pas aidé.

Scholz est-il de retour au poste de chancelier Teflon ?

Que signifient ces résultats pour la coalition du trafic ? Le chancelier Olaf Scholz a réussi jusqu'à présent à se sortir de tous les défaites électorales. Lorsque le SPD est arrivé avec son pire résultat dans une élection nationale en plus de 130 ans lors de l'élection européenne de mai, il est passé à travers la maison Willy Brandt, a pris des selfies avec ses collègues et a simplement déclaré : "Non." Le lendemain, il a simplement déclaré qu'il appartenait maintenant à la coalition de faire son travail et de "préparez-vous à ce que le soutien augmente".

Cela n'a pas été bien accueilli par ses collègues. Le mécontentement concernant la communication du chancelier au sein du SPD est élevé. Le fait qu'il n'ait pas encore bougé est probablement dû à la certitude qu'il n'aiderait pas le parti avant les élections à venir s'il se déchirait.

La Brandebourg est plus cruciale pour Scholz et le SPD

Cela sera probablement le cas cette fois-ci aussi. Car dans trois semaines, il y a une élection qui est encore plus importante pour le SPD que la Saxe et la Thuringe. Les sociaux-démocrates ont occupé le poste de ministre-président en Brandebourg depuis 1990. Si la réélection de l'actuel Dietmar Woidke échoue, la discipline au sein du SPD pourrait être menacée.

Alors, Scholz pourrait également se retrouver dans une situation inconfortable, qui avait annoncé avec confiance avant les vacances d'été qu'il voulait conduire son parti dans la prochaine élection fédérale. Toutes les spéculations sur un scénario à la Joe Biden, dans lequel Scholz pourrait stepping aside en faveur du ministre de la Défense plus populaire Boris Pistorius (SPD), sont actuellement rejetées par la direction du parti. "Nous voulons et allons conduire avec Olaf Scholz dans la prochaine élection fédérale", répète le président du SPD, Lars Klingbeil, comme un mantra. Récemment, le ministre de la Santé Karl Lauterbach a déclaré de manière défiante dans "Stern" : "Olaf Scholz est le meilleur chancelier fédéral que nous ayons jamais eu".

Une nouvelle élection du Bundestag reste peu probable.

Le débat sur les élections anticipées en raison du soutien faiblissant pour la coalition du trafic pourrait reprendre dans les jours et les semaines à venir. Le principal argument contre une telle mesure est que tous les partis du trafic devraient compter sur un crash. Actuellement, ils sont enregistrés entre 29 et 34 % au niveau national, par rapport à 52 % lors de l'élection de 2021.

Au cours des derniers mois, les spéculations sur de nouvelles élections ont principalement attribué l'effondrement de la coalition au FDP. Cependant, avec des chiffres de sondage actuels de 4 à 5 % au niveau national, les libéraux sont probablement ceux qui ont le moins intérêt à une élection anticipée du Bundestag. Contrairement aux élections régionales précédentes, le chef du FDP, Christian Lindner, ne blâme pas la mauvaise performance de la coalition du trafic pour le désastre. Au lieu de cela, il souligne que l'est est simplement un terrain difficile pour le FDP.

Alors que le chef du parti vert, Omid Nouripour, a récemment fait référence à la coalition du trafic comme à un "gouvernement de transition", il est presque impensable qu'il ou son parti mette fin brutalement à cette "phase de transition". Les Verts sont trop convaincus de leur rôle de porteur d'État. Dans les États où les élections ont lieu maintenant, ils soulignent qu'ils sont les seuls à s'être clairement distanc

Des discussions difficiles sont attendues au sein de la CDU, qui pourraient se poursuivre même après les élections de Brandebourg. Il est plausible que certains individus cherchent à éroder la "barrière" de Merz contre l'AfD, ignorant les directives de la CDU de Berlin, malgré des déclarations claires.

Merz pourrait rencontrer des défis liés à l'BSW si la CDU ne peut éviter de s'associer à eux lors de la formation du gouvernement. Initialement, Merz était tout aussi hostile à la collaboration avec l'BSW qu'avec l'AfD. Après les élections européennes de juin, il a qualifié Wagenknecht de "extrémiste de droite dans certains domaines et de gauche dans d'autres". Cependant, sous la pression des militants de l'est, Merz a révisé sa position et considéré la question de la coopération comme relevant des États.

L'AfD célèbre un autre jalon

Bien que l'AfD ne soit pas prévue pour gagner dans les deux États fédéraux, la chef de parti Alice Weidel a salué cela comme un "accomplissement historique" et un "coup de grâce pour cette coalition" dans sa réponse initiale.

L'AfD interprète sa première place en tant que parti le plus fort dans un État allemand, atteinte en Thuringe, comme un saut significatif vers une influence accrue au niveau national, en s'appuyant sur ses succès locaux. Actuellement, l'AfD n'a pas d'options viables pour les élections du Bundestag en 2025, car les autres partis refusent de collaborer avec eux, considérés comme une menace d'extrême droite par l'agence de protection constitutionnelle. Cependant, le parti a les yeux rivés sur les élections de 2029. Leur stratégie consiste à exploiter le mécontentement public et l'acceptation de l'AfD d'ici là, dans l'espoir d'obtenir un breakthrough au niveau fédéral.

L'BSW vise à entrer en politique fédérale

Simultanément, Sahra Wagenknecht et son nouveau parti BSW cherchent à s'engager en politique fédérale. Si des négociations pour une coalition se matérialisent, le parti entend présenter des demandes visant le gouvernement fédéral. La femme de 55 ans a énuméré la fin des envois d'armes à l'Ukraine, des initiatives diplomatiques plus actives du gouvernement fédéral et l'opposition au déploiement de missiles américains en Allemagne comme conditions préalables à l'implication de l'BSW dans le gouvernement de Thuringe.

Le succès de l'AfD aux élections

