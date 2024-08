- Les élections en Thuringe sont également un vote pour la coalition "feux de circulation".

Politiciens de l'Union considèrent l'élection régionale de Thuringe comme un vote sur l'efficacité de la coalition du feu tricolore. Lors du dernier meeting de campagne de la CDU de Thuringe à Suhl, le ministre-président de Bavière, Markus Söder (CSU), a déclaré : "La Thuringe envoie un message important à l'Allemagne tout entière." Söder a affirmé que cette élection ne concernait pas seulement des changements de personnel, mais un virage politique important. "La coalition du feu tricolore doit partir", a-t-il déclaré.

S'adressant à la foule de Suhl, Söder a remis en question les actions du gouvernement fédéral suite à l'attaque de Solingen et au vol de déportation en Afghanistan, en demandant : "Croyez-vous vraiment qu'ils auraient agi si ce n'était pas pour une élection dimanche prochain?" Söder n'a pas confiance dans le gouvernement du feu tricolore, et plus particulièrement les Verts, pour fournir une solution durable.

Dans le cadre de ses mesures, le gouvernement fédéral a renforcé les réglementations sur les armes à feu. Par conséquent, les demandeurs d'asile qui sont responsables d'un autre pays de l'UE selon les règles de Dublin ne seront plus éligibles pour les prestations sociales en Allemagne.

Voigt : Donner l'exemple en Thuringe

Mario Voigt, candidat principal de la CDU en Thuringe, a déclaré : "Nous voulons donner l'exemple en Thuringe : ils ont terminé, et une nouvelle politique est nécessaire pour l'Allemagne et pour la Thuringe." Söder et Voigt ont critiqué sévèrement le revenu de base, la loi sur le chauffage et la légalisation du cannabis. Söder a réaffirmé son opposition aux Verts au gouvernement : "Je ne veux pas voir de Verts dans le gouvernement fédéral".

Selon le dernier sondage ZDF Politbarometer de jeudi soir, la CDU a une avance de 23% sur l'AfD en Thuringe, avec 29%. Le SPD a obtenu 6%, les Verts 4%, et le FDP est tombé sous les 3% dans le sondage. Dimanche prochain, le Parlement de l'État libre sera élu.

