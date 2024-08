- Les élections en Thuringe et en Saxe approchent de leur point culminant

Le prochain dimanche marque la fin de la course vers les élections régionales en Thuringe et en Saxe: Deux sondages indiquent que l'AfD est la force la plus puissante en Thuringe, ce qui pourrait entraîner un processus de formation de coalition difficile. En Saxe, le CDU a une chance réelle de remporter un autre victoire, et leur alliance avec le SPD et les Verts pourrait même se maintenir.

Les partis ont intensifié leurs efforts pour recueillir des soutiens lors de la dernière ligne droite de la campagne. Les politiques nationaux des partis ont voyagé dans les deux États pour les meetings de clôture. Le chancelier fédéral du SPD, Olaf Scholz, et le candidat principal du SPD en Saxe, Petra Köpping, ont partagé la scène à Chemnitz, au milieu de protestations bruyantes. Un meeting du parti d'extrême droite Freie Sachsen a été accueilli par des huées et des sifflets.

During his speech, the Chancellor emphasized the need for Germany to welcome workers from around the world. "If we don't, prosperity and the future in Germany won't thrive," he said, advocating for an open labor market, protection for refugees, and clear migration regulations. SPD leader Lars Klingbeil addressed supporters in Thuringia's Meiningen.

Vice-Chancellor Robert Habeck (Verts) a également fait campagne en Saxe, mettant en garde contre les conséquences négatives de l'AfD sur la situation économique de l'Allemagne. Habeck a qualifié le parti de « l'alternative pour la déindustrialisation » lors d'un événement électoral des Verts à Dresde, avec de nombreuses entreprises et associations économiques exprimant leurs préoccupations quant au soutien du parti.

Le ministre-président de Bavière, Markus Söder (CSU), a partagé la scène avec le candidat principal du CDU en Thuringe, Mario Voigt, à Suhl, en demandant à son public de prendre en compte les mesures du gouvernement fédéral après l'attaque de Solingen et le vol humanitaire en Afghanistan. "Croyez-vous honnêtement qu'ils auraient agi s'il n'y avait pas d'élections le dimanche prochain?"

Le chef de file de l'AfD, Tino Chrupalla, a pris la parole devant une foule à Görlitz en Saxe, affirmant que sous l'AfD, des conditions comme celles vues à Mannheim et présumément à Solingen lors d'attaques motivées par l'islamisme n'existeraient jamais. L'État doit garantir la sécurité, l'infrastructure et l'énergie abordable, et l'AfD s'oppose à toute approche de « l'État-nounou ».

Le Politbarometer de ZDF place l'AfD à 29 % en Thuringe, confortablement devant le CDU avec 23 % et le BSW avec 18 %. La gauche, qui détient actuellement le gouvernement de l'État avec Bodo Ramelow, est à 13 %, tandis que le SPD pourrait obtenir 6 %. Les Verts pourraient ne pas entrer au Parlement de l'État avec 4 %.

De même, un sondage Forsa commandé par RTL et ntv place le CDU à 33 % en Saxe, suivi de l'AfD à 30 %. La gauche ne représenterait pas le Parlement de l'État avec 4 %, tandis que le SPD et les Verts ont chacun 6 % et le BSW est à 12 %.

"Une coalition CDU-BSW-SPD pourrait actuellement avoir une majorité serrée en Thuringe, mais il y a d'autres coalitions possibles", a noté ZDF. Cependant, une coalition CDU-BSW émergeant de la gauche pourrait ébranler le parti en interne. 29 % des répondants en Thuringe sont encore indécis quant à leur intention de vote.

En Saxe, le CDU dirigé par le Premier ministre Michael Kretschmer est à 33 %, suivi de près par l'AfD à 30 %. La gauche resterait absente du Parlement de l'État avec 4 %, tandis que le SPD et les Verts ont chacun 6 %, et le BSW est à 12 %.

"La poursuite de la coalition CDU, Verts et SPD aurait une très petite majorité, tout comme une alliance entre le CDU et le BSW", ont déclaré les sondeurs. Les résultats de Forsa du vendredi ont également montré des tendances similaires en Saxe. 24 % des répondants sont encore indécis quant à leur intention de vote.

Les sondages ont leurs incertitudes inhérentes, avec une loyauté

Lire aussi: