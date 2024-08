- Les élections en Saxe continuent de rester imprévisibles.

Si la Saxe organise de nouvelles élections ce dimanche, le résultat est plus incertain que jamais. Comme en 2016, la CDU et l'AfD restent au coude à coude dans les sondages. Le SPD, les Verts et la Gauche s'inquiètent de regagner leurs sièges parlementaires. L'Alliance de Sahra Wagenknecht (SWG) entre en scène en tant que nouveau joueur, ayant gagné une traction significative dans les sondages, atteignant parfois jusqu'à 15 %. Certains la qualifient de "joker" ou d'"énigme", mais sa popularité en tant que troisième force est indéniable.

La poigne de la CDU sur les victoires s'est affaiblie au fil des ans, avec une baisse notable des seconds votes depuis 1994. Malgré la maintenance des victoires, la CDU a connu une baisse de 1,2 million de seconds votes en 1994 à 645 000 en 2014, avec une légère augmentation en 2019.

La CDU rejette une alliance avec l'AfD

La CDU est parvenue à maintenir une distance de sécurité avec l'AfD lors des élections de Saxe de 2019 avec une part de 32,1 % (27,5 %). Cependant, depuis lors, l'AfD a surpassé la CDU dans deux élections fédérales et une élection européenne. Les sondages actuels indiquent une course serrée entre les deux. La CDU rejette fermement toute alliance avec l'AfD, considérant que l'Office saxon pour la protection de la Constitution classe l'AfD comme sécuritairement extrême droite dans l'État.

Dans le dernier Politbarometer de ZDF, la CDU devance l'AfD de 33 % à 30 %. La SWG suit de près avec 12 %, tandis que les Verts et le SPD sont à 6 % chacun. La Gauche ne serait admise qu'avec 4 % et devrait remporter deux mandats directs. Les Votants libres ont obtenu 4 % dans un sondage précédent et s'attendent à de meilleurs résultats. Cependant, le FDP semble peu probable de faire son retour.

Un sondage Forsa, commandité par RTL/ntv, présente un tableau similaire. Selon le sondage, la CDU conserve une légère avance sur l'AfD avec 33 % contre 31 %. La SWG suit avec 12 %, égalant les Verts, mais inférieure au SPD à 7 %. La Gauche est en deçà avec 3 %.

"Le résultat de l'élection est aussi incertain qu'il ne l'a jamais été", déclare le politologue de Leipzig Johannes Kiess. La nature imprévisible de l'élection intensifie la campagne. "Les Verts et la Gauche pourraient dépendre de mandats directs pour simplement réintégrer. Il y a tant de variables ; il est difficile de prédire le résultat."

L'analyste politique Hendrik Träger voit divers scénarios possibles en fonction des résultats des sondages, allant d'un parlement à trois partis composé de la CDU, de l'AfD et de la SWG à un parlement à sept partis incluant le SPD, la Gauche, les Verts et les Votants libres. "Cela compliquerait considérablement la formation du gouvernement", déclare-t-il. Seuls les trois premiers partis sont "fixés" à ses yeux.

Le avantage de l'incumbant pourrait booster le Ministre-Président ?

Selon le politologue de Dresde Hans Vorländer, la SWG influencera inévitablement la formation du gouvernement en raison de sa présence fraîche dans l'élection. En cas de ministre-président Michael Kretschmer en tant que candidat principal, il prévoit un bonus d'incumbant, permettant à la CDU de surpasser l'AfD.

De nombreux observateurs pensent que Kretschmer profiterait d'une position de négociation puissante si à la fois la SWG et les Verts assurent leurs sièges. Il pourrait potentiellement jouer l'un contre l'autre pour former un gouvernement stable. Cependant, il est incertain s'il chercherait à forger une coalition avec la SWG.

Kiess doute que la SWG envisage sérieusement de rejoindre le gouvernement, ou si leur stratégie est simplement de "jouer et de parier" pour l'élection fédérale de 2023.

Une autre itération de la coalition actuelle est-elle à l'horizon ?

Les candidats principaux du SPD et des Verts insistent constamment sur la nécessité de relations stables lors de leur campagne, en se concentrant principalement sur eux-mêmes. La coalition actuelle de la CDU, des Verts et du SPD n'a que rarement Enjoyed une majorité dans les récents sondages, ce qui a fait monter la tension. Les Verts ont accusé la SWG d'être antidémocratique et infiltrée par le Kremlin.

Des accusations similaires proviennent du côté vert, affirmant que la CDU et le SPD conspirent pour former un gouvernement minoritaire. Selon le politologue Hans Vorländer, les deux partis maintiennent un niveau de prudence sans précédent dans leur campagne, probablement en raison d'une stratégie bien exécutée. Vorländer a observé cela tout au long de l'histoire de la CDU et du SPD pour former des coalitions en Saxe.

Beaucoup dépend également de la quantité de "crudité" que chaque parti affiche pendant la campagne électorale. La critique du ministre-président des Verts a été plutôt rude, laissant place aux spéculations sur la volonté des Verts de collaborer s'ils sont "tarés et plumes" lors de la campagne électorale.

Kiess considère cela comme de la rhétorique de campagne électorale mais conseille de ne pas briser trop de vases, car les partis devront probablement négocier bientôt.

Trois analystes politiques partagent un consensus : l'agressivité et le populisme ont connu des escalades notables. Selon Vorländer, "le murmure dans les rues pendant la campagne laisse penser que les choses pourraient devenir assez intenses, adoptant une attitude brute et sans retenue". L'incident impliquant le député du SPD Matthias Ecke, qui a subi une agression brutale lors de sa campagne pour les élections européennes à Dresde en mai, ne représente que la pointe de l'iceberg. C'est un reflet de l'époque actuelle que la haine et la discorde ne sont pas seulement propagées dans des forums en ligne ou les plateformes de médias sociaux isolés, mais se manifestent également ouvertement dans les rues.

