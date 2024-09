- Les élections du Landtag de Saxe: équilibre entre désordre et pragmatisme

Après les élections, les Verts et la gauche se concentrent sur la guérison de leurs blessures, tandis que l'AfD est déconcertée par le fait qu'elle n'est pas devenue la force dominante une fois de plus dans une élection régionale. Entre-temps, la CDU, le Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) et le SPD se surveillent mutuellement, car ils sont censés former le futur gouvernement dans l'État libre. Certains partis sont démoralisés, d'autres sont perplexes. Le BSW, however, rayonne d'optimisme.

Le secrétaire général de l'AfD en Saxe, Jan Zwerg, connu pour ses positions fermes et ses critiques acérées, a étonnamment félicité le ministre-président Michael Kretschmer (CDU) pour sa victoire le lendemain des élections. "Je suis un sportif", dit-il, "c'est ce que l'on fait".

Ce jour-là, Zwerg parle longuement du "front patriotique". Il affirme qu'il est plus grand que ce que les gens pensent. Certains électeurs ont également choisi de petits "partis patriotiques", dit-il. Ce sont des réserves qu'ils aimeraient exploiter à l'avenir.

L'AfD vise à être plus orientée vers les solutions dans l'opposition

Finalement, ils doivent convaincre les électeurs qu'il n'est pas judicieux de soutenir un petit parti, surtout dans une course serrée entre la CDU et l'AfD. Il s'agit simplement de chiffres, souligne Zwerg. En même temps, il assure que son parti sera plus orienté vers les solutions dans l'intérêt de l'État depuis l'opposition.

Le politologue Tom Thieme pense que les partis de droite auraient mieux performé s'ils n'avaient pas competed with each other. L'AfD a obtenu 30,6 % des voix dimanche, tandis que les Saxons libres en ont obtenu 2,2 %. "Si l'on ajoute les deux résultats, on obtient exactement 32,8 % - le même pourcentage que l'AfD a obtenu en Thuringe, où il n'y avait pas une telle concurrence de l'extrême droite", explique Thieme.

Thieme, de l'Université de police de Saxe, est clair : l'AfD a manqué deux objectifs électoraux. Ils n'ont pas devenu la force la plus forte, et ils ne peuvent pas bloquer les décisions avec une minorité de blocage - plus d'un tiers des sièges au parlement. Selon un nouveau calcul de la répartition des sièges, l'AfD n'obtient que 40 sièges au parlement de l'État.

Le spectre des partis conservateurs est fragmenté

Des partis comme la Werteunion, le Bündnis Deutschland et les électeurs libres étaient également dans la course, tous ciblant une base électorale similaire. La fragmentation dans cette zone a certainement aidé la CDU à rester la force la plus forte dans l'État libre - bien que de justesse. L'Union considère le résultat de l'élection comme un mandat pour gouverner.

Kretschmer et le secrétaire général de la CDU, Alexander Dierks, ont tous deux rejeté la coopération avec l'AfD, malgré les avances de Zwerg. La CDU avait décidé plus tôt au niveau fédéral de ne pas travailler avec de tels partis extrêmes, qu'ils soient de droite ou de gauche. Le parti de la gauche partage la même position, mais pas le BSW.

Le président de la CDU, Friedrich Merz, avait déjà exprimé son opposition à une coalition potentielle avec le BSW cet été. Lorsqu'on lui a demandé s'il était prêt à coopérer avec le BSW pour empêcher des ministres de l'AfD dans l'Est, il a dit : "C'est clair, nous l'avons toujours dit. Nous ne travaillons pas avec de tels partis extrêmes de droite ou de gauche."

Cela n'a pas été bien accueilli dans le quartier général de l'Est du BSW. Même compte tenu des sondages, il était clair que le BSW pourrait être nécessaire pour former le gouvernement.

Kretschmer est prêt à des négociations approfondies pour la Saxe

C'est exactly ce qui s'est passé en Saxe. Le résultat de l'élection de l'État donne à la CDU l'opportunité d'un gouvernement stable, dit Kretschmer. "J'en suis reconnaissant." Ce ne sera pas facile, et cela ne se fera pas rapidement. "Il s'agit de discuter calmement et de manière responsable des questions qui sont nécessaires maintenant."

"Si jamais il y a une collaboration, cela ne signifie pas abandonner ses propres positions. Ce serait un partenariat de responsabilité", dit Kretschmer. "On clarifie les points sur lesquels on est d'accord, et on s'en tient aux autres points où l'on est en désaccord."

Le SPD est prudent

Le SPD a d'abord hésité. Le président de l'État, Henning Homann, a dit qu'il regardait une coalition possible impliquant le BSW "très sceptiquement". Le cours du BSW est incertain, et il y a de grandes lacunes dans son programme électoral. Cependant, le SPD est prêt à prendre la responsabilité et est également prêt aux discussions.

Le politologue de Leipzig, Hendrik Täger, prévoit un partenariat difficile entre la CDU, le BSW et le SPD. "Former une telle coalition hétérogène et la gestion quotidienne d'un tel alliance serait un défi majeur pour tous les impliqués." Il attribue au BSW un rôle clé dans la gestion au cours des cinq prochaines années, appelant l'alliance "un petit parti avec une signification étatique soudaine".

La CDU et le SPD envisagent des partenariats potentiels pour former le futur gouvernement dans l'État libre, car la fragmentation dans le spectre des partis conservateurs a aidé la CDU à rester la force la plus forte. Malgré les oppositions précédentes, le président de la CDU, Friedrich Merz, a indiqué que la coopération avec le BSW pourrait être nécessaire pour empêcher des ministres de l'AfD dans l'Est.

Face à l'objectif de l'AfD d'être plus orientée vers les solutions dans l'opposition, ils doivent convaincre les électeurs qu'il n'est pas judicieux de soutenir un petit parti dans une course serrée, car il s'agit simplement de chiffres, selon Zwerg de l'AfD.

Lire aussi: