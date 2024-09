- Les élections de la région Est, la requête liée à K, et la stratégie migratoire de la tente de l'alcool.

Bières, airs de fanfare, bretzels et réparties croustillantes illuminent la réunion politique typique à la Gillamoos en Basse-Bavière. La traditionnelle séance politique se déroule dans une atmosphère de taverne chaleureuse, où les discours du ministre-président Markus Söder (CSU), de son adjoint Hubert Aiwanger (Alliance libre), ainsi que de politiciens éminents des Verts, du SPD, de l'AfD et du FDP, ont été centrés sur les élections à venir en Saxe et en Thuringe, la politique migratoire et la question du chancelier.

Les averses de pluie et l'orage sur la région de Gillamoos ont servi de toile de fond idéale pour une analyse post-électorale : la politique était le sujet principal de discussion. Le succès récent de l'AfD - atteignant 32,8 % en Thuringe et 30,6 % en Saxe - a vu Söder et Aiwanger appeler à un changement de cap au niveau national. Le politicien vert Anton Hofreiter a qualifié l'AfD de "traitres à la nation et de fascistes". D'un autre côté, l'AfD était ravie. Sa présidente Katrin Ebner-Steiner a parlé d'un "point de Turning" et du "début d'une nouvelle ère".

Söder réaffirme ses ambitions de chancelier

Söder a réaffirmé ses ambitions pour une candidature au poste de chancelier de l'Union. "Pour moi, ministre-président est le poste le plus agréable. Mais je n'hésiterais pas à prendre la responsabilité pour notre pays", a-t-il déclaré. Le leader de l'Alliance libre Aiwanger a vu son parti comme "la recette contre l'extrémisme de gauche et de droite". C'est pourquoi ils doivent rejoindre le gouvernement fédéral l'année prochaine et démanteler les rouges et les verts.

Les élections du dimanche ont été un bouleversement politique, selon Söder. "Jamais auparavant une parti fermement d'extrême droite n'a été la force la plus forte", a-t-il déclaré. L'une des raisons, selon lui, était la coalition du feu tricolore : il n'est pas suffisant de former un gouvernement juste pour en avoir un, a dit Söder. Les coalitions inefficaces ne font que renforcer l'AfD à long terme. C'est pourquoi le gouvernement de la coalition du feu tricolore doit être remplacé. "Le feu tricolore n'a pas seulement perdu. Le feu tricolore est un épave fumante", a dit le leader de la CSU.

"Ces échecs catastrophiques, ces défaillances désastreuses de la coalition du feu tricolore à Berlin deviennent de plus en plus un problème politique", a dit le ministre-président de Hesse Boris Rhein (CDU). Aiwanger a fulminé que "la politique fédérale ratée est en train de détruire l'Allemagne". Il y a "plus de bon sens autour de cette table dans la tente de la bière que dans l'ensemble du gouvernement fédéral", a-t-il dit.

La politique migratoire reste un sujet central

Le chef de file adjoint des Verts au Parlement régional de Bavière, Johannes Becher, a également fait preuve de résilience : "Nous ne permettrons à aucun État fédéral allemand de tomber entre les mains d'ennemis constitutionnels d'extrême droite comme Höcke et ses semblables", a-t-il déclaré, ajoutant : "L'AfD au Parlement régional de Bavière n'est pas mieux, ils sont tout aussi d'extrême droite".

Les orateurs ont particulièrement critiqué la politique migratoire actuelle. Le ministre-président de Rhénanie-Palatinat Alexander Schweitzer a appelé à un accès plus facile au travail pour les réfugiés ayant une perspective de séjour. "Le travail est le meilleur outil d'intégration", a dit le politicien du SPD. "C

