Les élections à venir en Saxe sont caractérisées par une concurrence acharnée entre la CDU et l'AfD dans les sondages préliminaires.

Selon les résultats publiés par Infratest dimap pour ARD jeudi soir, la CDU obtiendrait 31% des voix, tandis que l'AfD, sous la direction de son candidat principal Jörg Urban, en obtiendrait 30%. Le BSW arrive en troisième position avec 14%, suivi par le SPD avec 7% et les Verts avec 6%. Malheureusement, ni la gauche ni le FDP ne seraient représentés dans le prochain parlement régional, avec chacun obtenant seulement 4%. Les autres partis représentent un total de 9%.

Selon les derniers sondages, il est incertain que la coalition actuelle de la CDU, du SPD et des Verts conserve sa majorité dans le nouveau parlement régional. Selon le sondage de ZDF, un renouvellement pourrait être une option, mais selon le sondage d'ARD, ce ne serait pas le cas.

Kretschmer a exprimé son intention de continuer dans son rôle, à condition que les Verts ne soient pas nécessaires. Il n'a pas écarté la possibilité de travailler avec le BSW, bien que la coopération avec l'AfD soit exclue pour la CDU, mais pas entièrement impossible avec le BSW. Cependant, une telle alliance entraînerait une majorité serrée, selon les derniers sondages.

Cependant, cette alliance potentielle est accueillie avec une controverse significative au sein de la CDU. Initialement, le président fédéral de la CDU, Friedrich Merz, a rejeté la coopération avec le BSW, mais a déclaré plus tard que cela ne s'appliquait qu'au niveau fédéral.

Les élections à venir en Saxe et en Thuringe sont surveillées de près, en particulier en ce qui concerne les performances de l'AfD. La tension et l'inquiétude sont palpables, avec le Brandebourg appelé à suivre le 22 septembre.

En discutant des alliances potentielles pour les élections à venir, Kretschmer a exprimé sa volonté de travailler avec le BSW, mais la coopération avec l'AfD, bien que non entirely exclue, est exclue pour la CDU au niveau de l'État. Cependant, certains au sein de la CDU sont fermement opposés à toute alliance avec le BSW, ce qui pourrait potentiellement entraîner une majorité serrée pour la CDU et le BSW, comme le suggèrent les récents sondages.

