Les élections à Koursk sont en cours, mais des retards sont imminents dans sept localités spécifiques.

15:07 Forces ukrainiennes admettent avoir attaqué des ponts russes avec des armes occidentalesL'Ukraine affirme avoir attaqué des ponts de remplacement sur la rivière Seim en Russie à l'aide de roquettes américaines HIMARS. Selon les troupes spéciales ukrainiennes, communiquées via Telegram, "Où vont les ponts pontonniers dans la région de Kursk ? Les forces de déploiement les détruisent systématiquement". Il s'agit de la première fois que l'Ukraine admet avoir utilisé ces armes occidentales dans son offensive sur le sol russe. Des pays comme les États-Unis et l'Allemagne n'ont pas remis en question cela. Cependant, la Russie l'a critiqué comme une escalade du conflit. Les analystes militaires soupçonnaient déjà que les roquettes HIMARS avaient joué un rôle dans la démolition d'au moins trois ponts originaux sur la Seim. La destruction rend plus difficile pour l'armée russe de transporter des fournitures dans la région et de lancer une contre-attaque.

14:52 Dix drones ukrainiens abattus près de Moscou, selon les rapportsDes drones ukrainiens approchent à nouveau la capitale russe. Diverses vidéos montrent des tentatives d'abattage et de grandes explosions dans le ciel, l'armée russe affirmant avoir détruit au moins dix véhicules aériens. L'ampleur des dommages ou des pertes humaines reste incertaine.

14:25 Le ministère des Affaires étrangères : "La Russie n'est pas intéressée par la paix"Selon le ministère des Affaires étrangères allemand, la Russie ne montre aucun intérêt à négocier la paix pour mettre fin au conflit. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Berlin a déclaré : "La Russie n'est pas intéressée par les négociations". Au lieu de s'engager dans des discussions avec l'Ukraine au sujet d'une paix équitable, le gouvernement russe réclame l'annexion de territoires qui ne sont même pas sous son contrôle. De plus, la Russie a le pouvoir de mettre fin à la guerre à tout moment. Pour se défendre contre l'attaque illégale, l'Ukraine a besoin d'armes appropriées, a noté le porte-parole, en faisant référence aux appels lors des campagnes électorales en Thuringe et en Saxe pour mettre fin aux livraisons et chercher une solution par une diplomatie plus forte.

13:53 Pas d'alliance inconditionnelle : "Kadyrov maintient la loyauté de Poutine en Tchétchénie"Pour la première fois en 13 ans, le président Vladimir Poutine se rend dans la république russe de Tchétchénie. Il est accueilli par le puissant chef Ramzan Kadyrov. Les deux autocrates réaffirment leur soutien mutuel, Kadyrov offrant un cadeau à Poutine. Cependant, leur allégeance n'est pas inconditionnelle, explique le journaliste de ntv Rainer Munz.

13:30 L'armée russe annonce la capture d'un village dans l'est de l'UkraineL'armée russe affirme avoir saisi un autre village dans la région ukrainienne de Donetsk. Les troupes russes ont prétendument "libéré" le village de Shelanne, selon le ministère de la Défense russe dans son briefing quotidien. Le village se trouve au nord-est de Donetsk, contrôlé par la Russie. À environ 20 kilomètres de Shelanne se trouve la ville de Prokhorovka, considérée comme un important hub logistique. Cependant, selon l'Institut pour l'étude de la guerre, l'emplacement était déjà pris le 18 août.

12:57 L'Ukraine devient membre à part entière du Tribunal pénal internationalLe parlement ukrainien a ratifié la Convention de Rome, faisant de l'Ukraine un membre du Tribunal pénal international. La pleine adhésion représente une étape cruciale vers l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne. Le tribunal a émis des mandats d'arrêt internationaux contre le président russe Vladimir Poutine, entre autres.

12:45 La Russie attaque l'Ukraine avec plusieurs dronesL'armée de l'air ukrainienne signale la destruction de 50 drones d'attaque russes pendant la nuit. Selon l'armée, 16 autres avions ont probablement été abattus par des brouilleurs électroniques. Un drone a réussi à retourner en Russie. Au total, l'Ukraine a été cible de 69 drones, un drone provenant de la Biélorussie. La Russie a utilisé deux missiles balistiques et un missile de croisière lors de l'attaque, mais seul le missile de croisière a été intercepté. Pour l'instant, il n'y a pas de rapports de dommages ou de pertes humaines. Moscou n'a pas encore commenté.

12:22 La Russie : la défense ukrainienne vacille à PokrovskLes troupes ukrainiennes continuent de subir de lourdes pressions des attaques russes dans l'est du pays, selon le commandement militaire. Le quartier général à Kyiv a rapporté 66 attaques russes sur le front de Pokrovsk mardi, toutes repoussées. Les combats se poursuivent autour de divers villages le long du chemin menant à Pokrovsk, à environ 10 kilomètres de là. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi, reconnaît la situation difficile. Les rapports du côté russe laissent entendre que la défense ukrainienne vacille à Pokrovsk. Les blogueurs militaires russes rapportent que leurs troupes ont progressé.

11:50 Medvedev : "Il n'y aura pas de négociations tant que l'ennemi n'est pas complètement et utterly destroyed"Si vous envisagez de négocier avec la Russie, l'Ukraine, selon l'ancien président russe Dmitri Medvedev, qui s'est radicalisé ces derniers temps. Medvedev, maintenant vice-président du Conseil de sécurité russe, a écrit sur son canal Telegram qu'il n'y avait aucune possibilité de négociations entre les deux parties, compte tenu de l'avancée de l'Ukraine dans la région de Kursk. Medvedev a déclaré qu'il n'y aurait pas de discussions entre Moscou et Kyiv tant que l'Ukraine ne serait pas complètement vaincue sur le champ de bataille. "Les bavardages oiseux des soi-disant médiateurs sur le noble sujet de la paix sont terminés. Même s'ils ne peuvent pas le dire ouvertement, tout le monde reconnaît la réalité de la situation", a déclaré Medvedev. "Il n'y aura pas de négociations tant que l'ennemi n'est pas complètement et utterly destroyed."

11:22 La violence des mercenaires de Wagner en Afrique augmente

Les mercenaires russes continuent d'exercer une influence substantielle en Afrique, un an après l'accident d'avion qui a coûté la vie à Yevgeny Prigozhin, le fondateur du groupe Wagner. Despite le décès de Prigozhin et le rebranding subséquent en Corps d'Afrique, les analystes de l'organisation de données sur les conflits ACLED prévoient que l'empreinte de Wagner sur le continent se étendra probablement encore plus. Les incidents de violence politique liés aux mercenaires russes en Afrique ont dépassé le nombre enregistré pendant la vie de Prigozhin au cours de la première moitié de 2024. Depuis 2014, l'homme d'affaires avait efficacement construit une armée privée avec des mercenaires de Wagner combattant non seulement en Ukraine mais aussi en Syrie et plus tard principalement en Afrique, servant les intérêts de Moscou. En juin 2023, Wagner a initié une révolte armée contre le Kremlin, et le 23 août 2023, l'avion de Prigozhin s'est écrasé, tuant lui et ses proches collaborateurs.

Dans une vidéo diffusée sur Telegram, un homme de Kursk vêtu d'un uniforme militaire a sermonné des hommes fuyant la région. Contrairement à la croyance populaire, cet individu n'était pas un officier militaire mais Kirill Suworow, un directeur de funérailles de 39 ans de Saint-Pétersbourg, selon l'agence d'information russe de l'opposition Agentstvo. Dans sa vidéo, il a réprimandé les hommes de la région, demandant "Mais qu'est-ce que vous faites ? Où allez-vous, mes chéris ?" Il a remis en question leur résolution à défendre leur patrie, suggérant qu'ils pouvaient attaquer l'ennemi ou creuser des tranchées avec des pelles pour aider les soldats. Suworow a également exhorté les locaux à donner leurs véhicules à l'armée plutôt que de s'enfuir. Lorsqu'on lui a demandé de préciser sa position sur son implication dans le conflit, il est resté silencieux.

Selon le département de la Défense des États-Unis, la Russie rencontre des difficultés pour contrer l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk. Le porte-parole Pat Ryder indique qu'il y a des indices montrant que quelques unités russes sont déplacées dans la région, mais dans l'ensemble, Moscou peine à répondre efficacement. Ryder a souligné que l'Ukraine a réussi à mettre son adversaire dans une position précaire. Les forces ukrainiennes ont constamment progressé dans la région depuis le lancement de leur contre-offensive il y a environ deux semaines, marquant la première fois que la guerre s'étend sur le territoire russe. Ryder a assuré que la contre-offensive ukrainienne à Kursk ne change pas le soutien des États-Unis à Kyiv.

Le ministère de la Défense ukrainien affirme avoir touché un système de missiles anti-aériens dans la région russe de Rostov. Selon le quartier général des forces armées ukrainiennes, il s'agissait d'un système de missiles anti-aériens S300, que la Russie a utilisé dans des attaques contre l'infrastructure civile ukrainienne. La frappe ukrainienne a ciblé un système de missiles près de la localité de Novoshakhtinsk, et la précision de la frappe est encore en cours d'investigation. Cependant, Vasili Golubev, gouverneur de Rostov, a rapporté que l'aviation russe avait détruit un missile lancé depuis l'Ukraine au-dessus de la région, bien que le ministère russe de la Défense n'ait pas reconnu cela dans son rapport quotidien sur la situation.

Moscou a connu des perturbations dans trois aéroports en raison d'une attaque de drones tôt le matin. Des restrictions opérationnelles d'une durée de quatre heures ont été imposées aux aéroports Vnukovo, Domodedovo et Sheremetyevo, le principal aéroport, Sheremetyevo, restant indemne. Les autorités de l'aviation ont rapporté que les forces russes ont détruit onze drones dirigés contre Moscou. Le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, a considéré cette attaque de drones comme l'une des plus importantes jamais lancées contre la ville.

Michael Roth, président du comité des affaires étrangères du Parlement allemand, a appelé à un soutien international fort pour l'Ukraine, en particulier dans sa phase actuelle "difficile". Il a souligné que la seule façon de mettre la pression sur Poutine pour qu'il négocie est de montrer qu'il ne peut pas surmonter l'Ukraine. Roth s'est dit satisfait des succès militaires obtenus sur le territoire russe, ce qui a redonné du courage aux résidents ukrainiens après un certain temps.

Le ministre-président de Brandebourg, Dietmar Woidke, a exprimé ses préoccupations concernant l'allocation pour les citoyens ukrainiens réfugiés. Il a noté que la décision initiale d'accorder cette aide était nécessaire en temps de crise, mais étant donné que beaucoup plus d'Ukrainiens travaillent dans d'autres pays de l'UE qu'en Allemagne, il est important de réévaluer la structure actuelle de soutien. Selon Woidke, cet ajustement ne profiterait pas seulement à l'économie en augmentant la disponibilité de la main-d'œuvre, mais faciliterait également l'intégration des réfugiés. Un nouveau parlement d'État sera élu en Brandebourg en septembre.

Depuis le début du conflit, la Russie a lancé plus de 9 600 roquettes et environ 14 000 drones d'attaque contre l'Ukraine, selon les comptes ukrainiens rapportés par "Kyiv Independent" et le chef militaire ukrainien Oleksandr Syrskyi. Sur les roquettes interceptées, 5 197 étaient destinées à des cibles civiles. La plupart des attaques ont été menées à l'aide de missiles S-300/S-400, qui ont atteint leur cible 3 008 fois. La deuxième arme la plus fréquemment utilisée était les missiles de croisière tels que Kh-555/Kh-101, avec 1 846 attaques enregistrées.

07:08 Renforcement des mesures de sécurité dans les bases militaires en Allemagne

L'armée allemande renforce les mesures de sécurité dans tous les casernements. Selon "Der Spiegel", le personnel est instruit d'inspecter soigneusement les clôtures de périmètre de toutes les installations pour toute vulnérabilité et d'augmenter la surveillance nocturne. De plus, les soldats sont encouragés à être vigilants à la présence d'individus non autorisés dans les zones sensibles et à signaler tout soupçon promptement. Cette action suit les rapports d'intrus dans des lieux sécurisés. Selon "Der Spiegel", un officier de haut rang reconnaît que la sécurité des casernements allemands fonctionne encore en "mode de paix". Les contrôles d'entrée et de sortie sont souvent assurés par des prestataires de services externes, ainsi que les patrouilles le long de la clôture du camp.

06:40 Engagement de Habeck en faveur du soutien à l'Ukraine, indépendamment de l'aide du G7

18:08 Le ministre allemand de l'Économie Robert Habeck promet une aide continue à l'Ukraine, indépendamment de l'aide attendue des pays du G7. "Le G7 a pris toutes les mesures nécessaires : l'Ukraine recevra, à l'avenir, des fonds pour l'achat des systèmes d'armes urgemment nécessaires", a déclaré Habeck au groupe de médias Funke. "C'est correct et cela devrait, selon mes informations, être mis en œuvre d'ici la fin de l'année." L'Ukraine devrait alors recevoir 50 milliards de dollars, avec 4 milliards supplémentaires du budget fédéral en 2025. En cas de non-réalisation, "nous devons réévaluer", insiste Habeck. L'engagement envers l'Ukraine "reste inébranlable". Dans ce cas, l'aide "doit être fournie différemment". Habeck convient que la transition vers le modèle prévu par le G7 pourrait poser des défis "si de nouvelles commandes ne peuvent être passées parce que les allocations budgétaires existantes ont été utilisées". Il propose donc une solution pratique. "Il serait crucial d'assurer que les systèmes d'armes sont achetés maintenant et payés plus tard avec les fonds du G7." Tout revers pour l'Ukraine pourrait menacer la liberté de l'Europe.

16:08 La Russie accuse les services de renseignement occidentaux d'avoir facilité l'incursion en Ukraine dans la région de Kursk

Selon "Izvestia", la Russie accuse les services de renseignement occidentaux d'être responsables de l'incursion récente des forces ukrainiennes dans la région russe de Kursk. Le service de renseignement étranger (SVR) de Moscou affirme que les forces ukrainiennes ont préparé leur opération avec l'aide des agences de renseignement américaines, britanniques et polonaises. Des unités ayant coordonné leurs opérations dans des centres d'entraînement au Royaume-Uni et en Allemagne sont également impliquées. Des conseillers militaires des pays de l'OTAN sont également rapportés pour avoir aidé les troupes ukrainiennes à avancer sur le territoire russe, ainsi qu'à gérer les armes et l'équipement militaire occidentaux utilisés par les Ukrainiens. Les pays de l'OTAN sont également accusés d'avoir fourni aux forces armées ukrainiennes des données de reconnaissance satellite sur les déploiements de troupes russes dans la zone opérationnelle.**

15:39 Les sources russes affirment que les forces ukrainiennes ont causé des dommages ou détruit tous les trois ponts sur la rivière Seym dans la partie occidentale de la Russie. Les attaques ukrainiennes contre les ponts sur la rivière Seym dans la région de Kursk semblent entraver la réponse russe à l'offensive de Kursk, que l'Ukraine a lancée le 6 août.

13:30 La Russie signale une attaque généralisée de drones ukrainiens dans différentes régions. Les autorités rapportent l'interception de trois drones à environ 38 kilomètres au sud du Kremlin, ainsi que de 15 autres dans la région frontalière de Bryansk. Auparavant, le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, avait rapporté que trois drones se dirigeant vers Moscou avaient été interceptés au-dessus de Podolsk. Aucun dommage ni blessure n'a été signalé à Bryansk et à Podolsk. Des rapports d'attaques interceptées proviennent également des régions de Tula et de Rostov, sans signe de dommages ni blessures. Le nombre exact de drones et de roquettes lancées reste incertain. L'Ukraine se abstient généralement de commenter de tels incidents.

02:50 Poutine et Kadyrov inspectent les troupes en Tchétchénie

Pour la première fois en 13 ans, le président russe Vladimir Poutine se rend dans la république du Caucase du Nord de Tchétchénie. Accompagné du chef tchétchène Ramzan Kadyrov, il inspecte les troupes et les volontaires qui se préparent à être déployés en Ukraine. "Tant que nous avons des individus comme vous, nous sommes complètement invincibles", déclare Poutine aux troupes de l'Université russe des forces spéciales de Gudermes, selon le site du Kremlin. La visite surprise a lieu alors que l'Ukraine a récemment progressé dans la région russe de Kursk. Kadyrov informe Poutine que la Tchétchénie a envoyé plus de 47 000 combattants en Ukraine depuis le début du conflit, dont environ 19 000 volontaires. Kadyrov se décrit souvent comme le "soldat" de Poutine.**

La Russie signale un strike de drone sur sa capitale, Moscou. Selon le message Telegram du maire Sergei Sobyanin, trois drones, supposés avoir été lancés depuis l'Ukraine, ont été interceptés par les forces de défense aérienne. Des rapports de dommages ou de blessures causés par des débris tombants n'ont pas encore été signalés.**

00:50 Confirmation potentielle de haute trahison : le FSB annonce l'arrestation d'un chercheur

Le FSB russe annonce l'arrestation d'un chercheur suspecté de haute trahison. L'individu non identifié aurait admis avoir orchestré des attaques informatiques contre l'infrastructure cruciale de l'Ukraine, transféré des fonds à l'armée ukrainienne et collecté des informations sur l'armée russe. Le FSB ne précise pas la date exacte de l'arrestation du suspect. Les médias russes diffusent une vidéo présumée montrant l'arrestation, avec un décor neigeux. Selon le canal Telegram Ostoroschno Nowosti, l'individu arrêté serait un physicien, avec des rumeurs de son arrestation remontant à décembre 2023, selon des sources médiatiques antérieures.**

00:59 Zelensky célèbre l'interdiction de la faction de l'Église orthodoxe loyaliste de Moscou en Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky salue le Parlement pour sa décision d'interdire une faction pro-Moscou de l'Église orthodoxe en Ukraine. "Je tiens à remercier la Verkhovna Rada pour avoir adopté cette loi pour notre indépendance spirituelle", commente Zelensky dans sa mise à jour vidéo quotidienne. Le Parlement a adopté une loi pour interdire l'Église orthodoxe ukrainienne, qui avait été sous le contrôle de Moscou pendant des décennies. La secte pro-Moscou de l'Église en Ukraine est accusée de justifier ou même de collaborer avec l'ennemi, les méfaits commis par la Russie contre ses propres civils. L'Église s'est officiellement dissociée de Moscou mais reste loyale au patriarche de Moscou. Le patriarche de Moscou soutient l'invasion de la Russie en Ukraine et est un allié du chef du Kremlin, Vladimir Poutine.**

23:07: Pentagone : La Russie lutte à répondre à l'offensive ukrainienne dans la région de KurskSelon l'évaluation du Pentagone, la Russie rencontre des difficultés pour répondre à la contre-offensive ukrainienne dans la région de Kursk. Le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, annonce à Washington que des signes montrent que Moscou redéploie un nombre limité d'unités dans la région. Ryder déclare : "Dans l'ensemble, je dirais que la Russie lutte vraiment pour répondre." Ryder souligne que l'Ukraine a mis son adversaire en difficulté, en déclarant : "Il est clair que l'Ukraine a mis son adversaire sur la défensive." Interrogé sur le soutien public de Washington à l'avancée de l'Ukraine, Ryder ne donne pas de réponse directe mais se réfère à la déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky sur la création d'une zone tampon. Il précise qu'ils travaillent avec Kyiv pour mieux comprendre les objectifs spécifiques.

22:10: Zelensky : L'importance de l'équilibre entre la mobilisation et l'économieLe président ukrainien Volodymyr Zelensky met en avant l'importance de trouver un équilibre entre la mobilisation des troupes et la maintenance de l'économie en guerre. During his visit to an industrial facility in Kropywnyzkyj, central Ukraine, Zelensky responds to a worker's query by acknowledging that occupied jobs are essential for soldiers' salaries and Ukraine's defense efforts.

21:44: L'Ukraine annonce des progrès territoriaux supplémentaires dans la région de KurskL'Ukraine annonce avoir avancé de 28 à 35 kilomètres dans la région russe de Kursk. Les forces russes renforcent leurs positions dans la région avec des troupes venues d'autres zones, affirme le chef de l'armée Oleksandr Syrsky dans un discours télévisé. En outre, il est rapporté que des unités russes sont déplacées vers Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine, où les combats les plus intenses ont eu lieu récemment. La Russie n'a pas encore commenté.

21:25: Poutine retourne en Tchétchénie après une absence de 13 ansLe président russe Vladimir Poutine se rend pour la première fois en 13 ans en République tchétchène pour rencontrer le chef local Ramzan Kadyrov. Des images publiées par l'agence de presse RIA Novosti montrent Poutine serrant la main de Kadyrov à Grozny. Par la suite, Poutine passe son bras autour des épaules de Kadyrov et le salue avec une chaleureuse accolade avant qu'ils ne partent tous les deux dans un véhicule luxueux. Kadyrov partage sur Telegram un programme chargé d'événements. Malgré une journée exigeante, Poutine fait preuve d'une énergie et d'un enthousiasme sans fin pour explorer plusieurs sites en Tchétchénie.

21:02: Scholz : L'Ukraine reçoit "des sommes importantes, vraiment importantes"Le chancelier allemand Olaf Scholz dément les allégations selon lesquelles son pays ne soutient pas suffisamment l'Ukraine. Il confirme que l'Ukraine recevra plus de sept milliards d'euros cette année, ce qui fait de l'Allemagne le contributeur le plus généreux d'Europe. L'année prochaine, l'Ukraine recevra quatre milliards d'euros du budget fédéral - une fois de plus, une contribution importante d'un pays européen. Scholz mentionne également les 50 milliards de dollars que les pays du G7 facilitent grâce à l'utilisation d'actifs russes saisis. "C'est un soutien financier important, vraiment important", insiste-t-il. Cependant, il y a de l'incertitude quant à savoir quand ces 50 milliards deviendront accessibles à l'Ukraine.

19:43 L'Église orthodoxe de Moscou dénonce le projet d'interdiction de l'Église orthodoxe ukrainienne alignée sur la RussieL'Église orthodoxe russe condamne le projet d'interdiction de l'Église orthodoxe ukrainienne alignée sur la Russie, décidé par le parlement ukrainien. Elle considère cette mesure comme une "action illégale" et une "violation grave des principes fondamentaux de la liberté de religion et des droits de l'homme", a déclaré Vladimir Legoyda, porte-parole de l'Église orthodoxe russe, via Telegram. Il a mis en garde contre la mise en œuvre de cette loi, qui pourrait entraîner "des violences généralisées contre des fidèles nombreux". Le patriarche Kirill, chef de l'Église orthodoxe russe, a également exprimé ses préoccupations en visitant le monastère de Solovki, dans le nord de la Russie, en déclarant : "Nous vivons des temps difficiles où beaucoup s'opposent à nous non pas à cause de nos erreurs, mais simplement parce que nous sommes différents." Kirill a été un fervent partisan du conflit contre l'Ukraine. Auparavant, les députés de Kyiv ont adopté un projet de loi préconisant l'interdiction des organisations religieuses ayant des liens avec Moscou.

L'Union européenne n'est pas intervenue dans l'utilisation par l'Ukraine d'armes occidentales contre des cibles russes, malgré les critiques internationales de l'offensive de l'Ukraine sur le territoire russe.

Dans le cadre du conflit en cours entre l'Ukraine et la Russie, le politique allemand Michael Roth a souligné la nécessité d'un solide soutien international à l'Ukraine, se félicitant de ses succès militaires sur le territoire russe, qui ont remonté le moral des résidents ukrainiens.

